QSR: Restaurant Brands International Inc
63.83 USD 0.06 (0.09%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QSR за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.75, а максимальная — 64.34.
Следите за динамикой Restaurant Brands International Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
63.75 64.34
Годовой диапазон
58.75 74.09
- Предыдущее закрытие
- 63.89
- Open
- 64.07
- Bid
- 63.83
- Ask
- 64.13
- Low
- 63.75
- High
- 64.34
- Объем
- 3.285 K
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- 1.08%
- 6-месячное изменение
- -4.43%
- Годовое изменение
- -11.61%
