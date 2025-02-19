CotaçõesSeções
Moedas / QEFA
Voltar para Ações

QEFA: SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

89.29 USD 0.63 (0.71%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do QEFA para hoje mudou para 0.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 89.12 e o mais alto foi 89.44.

Veja a dinâmica do par de moedas SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QEFA Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de QEFA hoje?

Hoje SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) está avaliado em 89.29. O instrumento é negociado dentro de 89.12 - 89.44, o fechamento de ontem foi 88.66, e o volume de negociação atingiu 75. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de QEFA em tempo real.

As ações de SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF pagam dividendos?

Atualmente SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF está avaliado em 89.29. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 16.10% e USD. Monitore os movimentos de QEFA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de QEFA?

Você pode comprar ações de SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) pelo preço atual 89.29. Ordens geralmente são executadas perto de 89.29 ou 89.59, enquanto 75 e 0.19% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de QEFA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de QEFA?

Investir em SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF envolve considerar a faixa anual 70.96 - 89.44 e o preço atual 89.29. Muitos comparam 0.80% e 8.74% antes de enviar ordens em 89.29 ou 89.59. Estude as mudanças diárias de preço de QEFA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF?

O maior preço de SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) no último ano foi 89.44. As ações oscilaram bastante dentro de 70.96 - 89.44, e a comparação com 88.66 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF?

O menor preço de SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) no ano foi 70.96. A comparação com o preço atual 89.29 e 70.96 - 89.44 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de QEFA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de QEFA?

No passado SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 88.66 e 16.10% após os eventos corporativos.

Faixa diária
89.12 89.44
Faixa anual
70.96 89.44
Fechamento anterior
88.66
Open
89.12
Bid
89.29
Ask
89.59
Low
89.12
High
89.44
Volume
75
Mudança diária
0.71%
Mudança mensal
0.80%
Mudança de 6 meses
8.74%
Mudança anual
16.10%
04 outubro, sábado