QuotazioniSezioni
Valute / QEFA
Tornare a Azioni

QEFA: SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

88.54 USD 0.06 (0.07%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio QEFA ha avuto una variazione del 0.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 88.29 e ad un massimo di 88.55.

Segui le dinamiche di SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QEFA News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni QEFA oggi?

Oggi le azioni SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF sono prezzate a 88.54. Viene scambiato all'interno di 0.07%, la chiusura di ieri è stata 88.48 e il volume degli scambi ha raggiunto 10. Il grafico dei prezzi in tempo reale di QEFA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF pagano dividendi?

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF è attualmente valutato a 88.54. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 15.12% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di QEFA.

Come acquistare azioni QEFA?

Puoi acquistare azioni SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF al prezzo attuale di 88.54. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 88.54 o 88.84, mentre 10 e 0.18% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di QEFA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni QEFA?

Investire in SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF implica considerare l'intervallo annuale 70.96 - 88.80 e il prezzo attuale 88.54. Molti confrontano -0.05% e 7.83% prima di effettuare ordini su 88.54 o 88.84. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di QEFA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF?

Il prezzo massimo di SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF nell'ultimo anno è stato 88.80. All'interno di 70.96 - 88.80, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 88.48 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF?

Il prezzo più basso di SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) nel corso dell'anno è stato 70.96. Confrontandolo con gli attuali 88.54 e 70.96 - 88.80 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda QEFA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di QEFA?

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 88.48 e 15.12%.

Intervallo Giornaliero
88.29 88.55
Intervallo Annuale
70.96 88.80
Chiusura Precedente
88.48
Apertura
88.38
Bid
88.54
Ask
88.84
Minimo
88.29
Massimo
88.55
Volume
10
Variazione giornaliera
0.07%
Variazione Mensile
-0.05%
Variazione Semestrale
7.83%
Variazione Annuale
15.12%
02 ottobre, giovedì
12:30
USD
Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
207 K
Prev
218 K
12:30
USD
Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
1.923 M
Prev
1.926 M
14:00
USD
Ordini di Fabbrica m/m
Agire
Fcst
2.5%
Prev
-1.3%