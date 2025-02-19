- Panorámica
QEFA: SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
El tipo de cambio de QEFA de hoy ha cambiado un 0.71%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 89.12, mientras que el máximo ha alcanzado 89.44.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
QEFA News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de QEFA hoy?
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) se evalúa hoy en 89.29. El instrumento se negocia dentro de 89.12 - 89.44; el cierre de ayer ha sido 88.66 y el volumen comercial ha alcanzado 75. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios QEFA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF?
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF se evalúa actualmente en 89.29. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 16.10% y USD. Monitoree los movimientos de QEFA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de QEFA?
Puede comprar acciones de SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) al precio actual de 89.29. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 89.29 o 89.59, mientras que 75 y 0.19% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de QEFA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de QEFA?
Invertir en SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF implica tener en cuenta el rango anual 70.96 - 89.44 y el precio actual 89.29. Muchos comparan 0.80% y 8.74% antes de colocar órdenes en 89.29 o 89.59. Estudie los cambios diarios de precios de QEFA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF?
El precio más alto de SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) en el último año ha sido 89.44. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 70.96 - 89.44, una comparación con 88.66 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF?
El precio más bajo de SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) para el año ha sido 70.96. La comparación con los actuales 89.29 y 70.96 - 89.44 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de QEFA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de QEFA?
En el pasado, SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 88.66 y 16.10% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 88.66
- Open
- 89.12
- Bid
- 89.29
- Ask
- 89.59
- Low
- 89.12
- High
- 89.44
- Volumen
- 75
- Cambio diario
- 0.71%
- Cambio mensual
- 0.80%
- Cambio a 6 meses
- 8.74%
- Cambio anual
- 16.10%