QEFA: SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
Le taux de change de QEFA a changé de 0.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 88.29 et à un maximum de 88.55.
Suivez la dynamique SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
QEFA Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action QEFA aujourd'hui ?
L'action SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF est cotée à 88.54 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.07%, a clôturé hier à 88.48 et son volume d'échange a atteint 10. Le graphique en temps réel du cours de QEFA présente ces mises à jour.
L'action SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF verse-t-elle des dividendes ?
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF est actuellement valorisé à 88.54. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 15.12% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de QEFA.
Comment acheter des actions QEFA ?
Vous pouvez acheter des actions SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF au cours actuel de 88.54. Les ordres sont généralement placés à proximité de 88.54 ou de 88.84, le 10 et le 0.18% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de QEFA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action QEFA ?
Investir dans SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 70.96 - 88.80 et le prix actuel 88.54. Beaucoup comparent -0.05% et 7.83% avant de passer des ordres à 88.54 ou 88.84. Consultez le graphique du cours de QEFA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF ?
Le cours le plus élevé de SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF l'année dernière était 88.80. Au cours de 70.96 - 88.80, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 88.48 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF ?
Le cours le plus bas de SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) sur l'année a été 70.96. Sa comparaison avec 88.54 et 70.96 - 88.80 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de QEFA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action QEFA a-t-elle été divisée ?
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 88.48 et 15.12% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 88.48
- Ouverture
- 88.38
- Bid
- 88.54
- Ask
- 88.84
- Plus Bas
- 88.29
- Plus Haut
- 88.55
- Volume
- 10
- Changement quotidien
- 0.07%
- Changement Mensuel
- -0.05%
- Changement à 6 Mois
- 7.83%
- Changement Annuel
- 15.12%
- Act
-
- Fcst
- 207 K
- Prev
- 218 K
- Act
-
- Fcst
- 1.923 M
- Prev
- 1.926 M
- Act
-
- Fcst
- 2.5%
- Prev
- -1.3%