CotationsSections
Devises / QEFA
Retour à Actions

QEFA: SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

88.54 USD 0.06 (0.07%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de QEFA a changé de 0.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 88.29 et à un maximum de 88.55.

Suivez la dynamique SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QEFA Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action QEFA aujourd'hui ?

L'action SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF est cotée à 88.54 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.07%, a clôturé hier à 88.48 et son volume d'échange a atteint 10. Le graphique en temps réel du cours de QEFA présente ces mises à jour.

L'action SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF verse-t-elle des dividendes ?

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF est actuellement valorisé à 88.54. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 15.12% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de QEFA.

Comment acheter des actions QEFA ?

Vous pouvez acheter des actions SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF au cours actuel de 88.54. Les ordres sont généralement placés à proximité de 88.54 ou de 88.84, le 10 et le 0.18% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de QEFA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action QEFA ?

Investir dans SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 70.96 - 88.80 et le prix actuel 88.54. Beaucoup comparent -0.05% et 7.83% avant de passer des ordres à 88.54 ou 88.84. Consultez le graphique du cours de QEFA en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF ?

Le cours le plus élevé de SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF l'année dernière était 88.80. Au cours de 70.96 - 88.80, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 88.48 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF ?

Le cours le plus bas de SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) sur l'année a été 70.96. Sa comparaison avec 88.54 et 70.96 - 88.80 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de QEFA sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action QEFA a-t-elle été divisée ?

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 88.48 et 15.12% après les opérations sur titres.

Range quotidien
88.29 88.55
Range Annuel
70.96 88.80
Clôture Précédente
88.48
Ouverture
88.38
Bid
88.54
Ask
88.84
Plus Bas
88.29
Plus Haut
88.55
Volume
10
Changement quotidien
0.07%
Changement Mensuel
-0.05%
Changement à 6 Mois
7.83%
Changement Annuel
15.12%
02 octobre, jeudi
12:30
USD
Allocations Initiales de Chômage
Act
Fcst
207 K
Prev
218 K
12:30
USD
Allocations de chômage en continu.
Act
Fcst
1.923 M
Prev
1.926 M
14:00
USD
Commandes d'Usine m/m
Act
Fcst
2.5%
Prev
-1.3%