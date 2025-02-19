QEFA: SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
今日QEFA汇率已更改0.71%。当日，交易品种以低点89.12和高点89.44进行交易。
关注SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
QEFA股票今天的价格是多少？
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF股票今天的定价为89.29。它在89.12 - 89.44范围内交易，昨天的收盘价为88.66，交易量达到75。QEFA的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF股票是否支付股息？
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF目前的价值为89.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.10%和USD。实时查看图表以跟踪QEFA走势。
如何购买QEFA股票？
您可以以89.29的当前价格购买SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF股票。订单通常设置在89.29或89.59附近，而75和0.19%显示市场活动。立即关注QEFA的实时图表更新。
如何投资QEFA股票？
投资SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF需要考虑年度范围70.96 - 89.44和当前价格89.29。许多人在以89.29或89.59下订单之前，会比较0.80%和。实时查看QEFA价格图表，了解每日变化。
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF的最高价格是89.44。在70.96 - 89.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF的绩效。
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF股票的最低价格是多少？
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF（QEFA）的最低价格为70.96。将其与当前的89.29和70.96 - 89.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QEFA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QEFA股票是什么时候拆分的？
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、88.66和16.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 88.66
- 开盘价
- 89.12
- 卖价
- 89.29
- 买价
- 89.59
- 最低价
- 89.12
- 最高价
- 89.44
- 交易量
- 75
- 日变化
- 0.71%
- 月变化
- 0.80%
- 6个月变化
- 8.74%
- 年变化
- 16.10%