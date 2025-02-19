报价部分
货币 / QEFA
回到股票

QEFA: SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

89.29 USD 0.63 (0.71%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日QEFA汇率已更改0.71%。当日，交易品种以低点89.12和高点89.44进行交易。

关注SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QEFA新闻

常见问题解答

QEFA股票今天的价格是多少？

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF股票今天的定价为89.29。它在89.12 - 89.44范围内交易，昨天的收盘价为88.66，交易量达到75。QEFA的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF股票是否支付股息？

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF目前的价值为89.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.10%和USD。实时查看图表以跟踪QEFA走势。

如何购买QEFA股票？

您可以以89.29的当前价格购买SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF股票。订单通常设置在89.29或89.59附近，而75和0.19%显示市场活动。立即关注QEFA的实时图表更新。

如何投资QEFA股票？

投资SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF需要考虑年度范围70.96 - 89.44和当前价格89.29。许多人在以89.29或89.59下订单之前，会比较0.80%和。实时查看QEFA价格图表，了解每日变化。

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF的最高价格是89.44。在70.96 - 89.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF的绩效。

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF股票的最低价格是多少？

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF（QEFA）的最低价格为70.96。将其与当前的89.29和70.96 - 89.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QEFA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QEFA股票是什么时候拆分的？

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、88.66和16.10%中可见。

日范围
89.12 89.44
年范围
70.96 89.44
前一天收盘价
88.66
开盘价
89.12
卖价
89.29
买价
89.59
最低价
89.12
最高价
89.44
交易量
75
日变化
0.71%
月变化
0.80%
6个月变化
8.74%
年变化
16.10%
04 十月, 星期六