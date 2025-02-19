クォートセクション
通貨 / QEFA
株に戻る

QEFA: SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

89.29 USD 0.63 (0.71%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

QEFAの今日の為替レートは、0.71%変化しました。日中、通貨は1あたり89.12の安値と89.44の高値で取引されました。

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QEFA News

よくあるご質問

QEFA株の現在の価格は？

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETFの株価は本日89.29です。89.12 - 89.44内で取引され、前日の終値は88.66、取引量は75に達しました。QEFAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETFの株は配当を出しますか？

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETFの現在の価格は89.29です。配当方針は会社によりますが、投資家は16.10%やUSDにも注目します。QEFAの動きはライブチャートで確認できます。

QEFA株を買う方法は？

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETFの株は現在89.29で購入可能です。注文は通常89.29または89.59付近で行われ、75や0.19%が市場の動きを示します。QEFAの最新情報はライブチャートで確認できます。

QEFA株に投資する方法は？

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETFへの投資では、年間の値幅70.96 - 89.44と現在の89.29を考慮します。注文は多くの場合89.29や89.59で行われる前に、0.80%や8.74%と比較されます。QEFAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETFの株の最高値は？

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETFの過去1年の最高値は89.44でした。70.96 - 89.44内で株価は大きく変動し、88.66と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETFの株の最低値は？

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF(QEFA)の年間最安値は70.96でした。現在の89.29や70.96 - 89.44と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。QEFAの動きはライブチャートで確認できます。

QEFAの株式分割はいつ行われましたか？

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、88.66、16.10%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
89.12 89.44
1年のレンジ
70.96 89.44
以前の終値
88.66
始値
89.12
買値
89.29
買値
89.59
安値
89.12
高値
89.44
出来高
75
1日の変化
0.71%
1ヶ月の変化
0.80%
6ヶ月の変化
8.74%
1年の変化
16.10%
04 10月, 土曜日