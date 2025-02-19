- Обзор рынка
QEFA: SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
Курс QEFA за сегодня изменился на 0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 89.12, а максимальная — 89.44.
Следите за динамикой SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости QEFA
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QEFA сегодня?
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) сегодня оценивается на уровне 89.29. Инструмент торгуется в пределах 89.12 - 89.44, вчерашнее закрытие составило 88.66, а торговый объем достиг 75. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QEFA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF?
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF в настоящее время оценивается в 89.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.10% и USD. Отслеживайте движения QEFA на графике в реальном времени.
Как купить акции QEFA?
Вы можете купить акции SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) по текущей цене 89.29. Ордера обычно размещаются около 89.29 или 89.59, тогда как 75 и 0.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QEFA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QEFA?
Инвестирование в SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF предполагает учет годового диапазона 70.96 - 89.44 и текущей цены 89.29. Многие сравнивают 0.80% и 8.74% перед размещением ордеров на 89.29 или 89.59. Изучайте ежедневные изменения цены QEFA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF?
Самая высокая цена SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) за последний год составила 89.44. Акции заметно колебались в пределах 70.96 - 89.44, сравнение с 88.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF?
Самая низкая цена SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) за год составила 70.96. Сравнение с текущими 89.29 и 70.96 - 89.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QEFA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QEFA?
В прошлом SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 88.66 и 16.10% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 88.66
- Open
- 89.12
- Bid
- 89.29
- Ask
- 89.59
- Low
- 89.12
- High
- 89.44
- Объем
- 75
- Дневное изменение
- 0.71%
- Месячное изменение
- 0.80%
- 6-месячное изменение
- 8.74%
- Годовое изменение
- 16.10%