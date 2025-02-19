КотировкиРазделы
QEFA: SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF

89.29 USD 0.63 (0.71%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс QEFA за сегодня изменился на 0.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 89.12, а максимальная — 89.44.

Следите за динамикой SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QEFA сегодня?

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) сегодня оценивается на уровне 89.29. Инструмент торгуется в пределах 89.12 - 89.44, вчерашнее закрытие составило 88.66, а торговый объем достиг 75.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF?

SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF в настоящее время оценивается в 89.29. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.10% и USD.

Как купить акции QEFA?

Вы можете купить акции SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) по текущей цене 89.29. Ордера обычно размещаются около 89.29 или 89.59, тогда как 75 и 0.19% показывают активность рынка.

Как инвестировать в акции QEFA?

Инвестирование в SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF предполагает учет годового диапазона 70.96 - 89.44 и текущей цены 89.29. Многие сравнивают 0.80% и 8.74% перед размещением ордеров на 89.29 или 89.59.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF?

Самая высокая цена SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) за последний год составила 89.44. Акции заметно колебались в пределах 70.96 - 89.44, сравнение с 88.66 помогает выявить уровни сопротивления.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF?

Самая низкая цена SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) за год составила 70.96. Сравнение с текущими 89.29 и 70.96 - 89.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа.

Когда произошло дробление акций QEFA?

В прошлом SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 88.66 и 16.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
89.12 89.44
Годовой диапазон
70.96 89.44
Предыдущее закрытие
88.66
Open
89.12
Bid
89.29
Ask
89.59
Low
89.12
High
89.44
Объем
75
Дневное изменение
0.71%
Месячное изменение
0.80%
6-месячное изменение
8.74%
Годовое изменение
16.10%
04 октября, суббота