QEFA: SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
Der Wechselkurs von QEFA hat sich für heute um 0.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 89.12 bis zu einem Hoch von 89.44 gehandelt.
Verfolgen Sie die SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
QEFA News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von QEFA heute?
Die Aktie von SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) notiert heute bei 89.29. Sie wird innerhalb einer Spanne von 89.12 - 89.44 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 88.66 und das Handelsvolumen erreichte 75. Das Live-Chart von QEFA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie QEFA Dividenden?
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF wird derzeit mit 89.29 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 16.10% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von QEFA zu verfolgen.
Wie kaufe ich QEFA-Aktien?
Sie können Aktien von SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) zum aktuellen Kurs von 89.29 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 89.29 oder 89.59 platziert, während 75 und 0.19% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von QEFA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in QEFA-Aktien?
Bei einer Investition in SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF müssen die jährliche Spanne 70.96 - 89.44 und der aktuelle Kurs 89.29 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.80% und 8.74%, bevor sie Orders zu 89.29 oder 89.59 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von QEFA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF?
Der höchste Kurs von SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) im vergangenen Jahr lag bei 89.44. Innerhalb von 70.96 - 89.44 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 88.66 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF?
Der niedrigste Kurs von SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) im Laufe des Jahres betrug 70.96. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 89.29 und der Spanne 70.96 - 89.44 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von QEFA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von QEFA statt?
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 88.66 und 16.10% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 88.66
- Eröffnung
- 89.12
- Bid
- 89.29
- Ask
- 89.59
- Tief
- 89.12
- Hoch
- 89.44
- Volumen
- 75
- Tagesänderung
- 0.71%
- Monatsänderung
- 0.80%
- 6-Monatsänderung
- 8.74%
- Jahresänderung
- 16.10%