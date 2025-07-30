Moedas / PTLO
PTLO: Portillo's Inc - Class A
6.33 USD 0.11 (1.77%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PTLO para hoje mudou para 1.77%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.14 e o mais alto foi 6.35.
Veja a dinâmica do par de moedas Portillo's Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PTLO Notícias
- Portillo's: Hot Dogs, High Hopes, And A Strategic Reset (NASDAQ:PTLO)
- Top 3 Consumer Stocks That May Explode In Q3 - Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE), America's Car-Mart (NASDAQ:CRMT)
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Jefferies reduz preço-alvo das ações da Portillo’s para US$ 10, mantém classificação de Compra
- Jefferies lowers Portillo’s stock price target to $10 from $12, maintains Buy rating
- Portillo’s na conferência da Piper Sandler: reajuste estratégico em meio a desafios
- Portillo’s at Piper Sandler Conference: Strategic Reset Amid Challenges
- Portillo’s stock remains a Buy at BofA as growth slows to improve FCF
- William Blair reiterates Outperform rating on Portillo’s stock
- Stephens maintains Equal Weight on Portillo’s stock amid strategic reset
- Portillo’s stock falls after cutting 2025 outlook on industry headwinds
- Portillo’s appoints Denise Lauer as chief marketing officer
- Portillo’s appoints Denise Lauer as new chief marketing officer
- Top 3 Consumer Stocks That Could Blast Off In Q3 - Lucid Group (NASDAQ:LCID), Chagee Holdings (NASDAQ:CHA)
- Portillo's: Insiders Are Eating Their Own Cooking -- Is It Time To Buy The Dip? (NASDAQ:PTLO)
- Can $1,000 in Portillo's Stock Turn Into $5,000 by 2030?
- Restaurant Stocks Slip After CAVA's Sales Growth Falls Short of Forecasts
- UBS lowers Portillo’s stock price target to $9 on weaker new store sales
- Earnings call transcript: Portillo’s Q2 2025 results miss forecasts, stock drops
- Portillo’s earnings missed, revenue fell short of estimates
- Portillo’s Q2 2025 slides reveal slowing growth amid aggressive expansion plans
- Portillo's Inc. (PTLO) Meets Q2 Earnings Estimates
- Portillo’s shares tumble as revenue growth forecast slashed
- McDonald's (MCD) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
Faixa diária
6.14 6.35
Faixa anual
6.00 15.77
- Fechamento anterior
- 6.22
- Open
- 6.31
- Bid
- 6.33
- Ask
- 6.63
- Low
- 6.14
- High
- 6.35
- Volume
- 2.118 K
- Mudança diária
- 1.77%
- Mudança mensal
- -9.57%
- Mudança de 6 meses
- -46.94%
- Mudança anual
- -52.73%
