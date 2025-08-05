QuotazioniSezioni
PTLO: Portillo's Inc - Class A

6.34 USD 0.01 (0.16%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PTLO ha avuto una variazione del -0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.25 e ad un massimo di 6.52.

Segui le dinamiche di Portillo's Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
6.25 6.52
Intervallo Annuale
6.00 15.77
Chiusura Precedente
6.35
Apertura
6.37
Bid
6.34
Ask
6.64
Minimo
6.25
Massimo
6.52
Volume
3.745 K
Variazione giornaliera
-0.16%
Variazione Mensile
-9.43%
Variazione Semestrale
-46.86%
Variazione Annuale
-52.65%
21 settembre, domenica