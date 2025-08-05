Valute / PTLO
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PTLO: Portillo's Inc - Class A
6.34 USD 0.01 (0.16%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PTLO ha avuto una variazione del -0.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.25 e ad un massimo di 6.52.
Segui le dinamiche di Portillo's Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PTLO News
- Portillo's Stock: Buying Opportunity or Not?
- Portillo's: Hot Dogs, High Hopes, And A Strategic Reset (NASDAQ:PTLO)
- 3 azioni consumer che gli investitori non possono ignorare nel Q3 - Benzinga Italia
- Top 3 Consumer Stocks That May Explode In Q3 - Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE), America's Car-Mart (NASDAQ:CRMT)
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Jefferies riduce il target di prezzo delle azioni Portillo’s a $10 da $12
- Jefferies lowers Portillo’s stock price target to $10 from $12, maintains Buy rating
- Portillo’s alla Conferenza Piper Sandler: Reset Strategico tra le Sfide
- Portillo’s at Piper Sandler Conference: Strategic Reset Amid Challenges
- Portillo’s stock remains a Buy at BofA as growth slows to improve FCF
- William Blair reiterates Outperform rating on Portillo’s stock
- Stephens maintains Equal Weight on Portillo’s stock amid strategic reset
- Portillo’s stock falls after cutting 2025 outlook on industry headwinds
- Portillo’s appoints Denise Lauer as chief marketing officer
- Portillo’s appoints Denise Lauer as new chief marketing officer
- Top 3 Consumer Stocks That Could Blast Off In Q3 - Lucid Group (NASDAQ:LCID), Chagee Holdings (NASDAQ:CHA)
- Portillo's: Insiders Are Eating Their Own Cooking -- Is It Time To Buy The Dip? (NASDAQ:PTLO)
- Can $1,000 in Portillo's Stock Turn Into $5,000 by 2030?
- Restaurant Stocks Slip After CAVA's Sales Growth Falls Short of Forecasts
- UBS lowers Portillo’s stock price target to $9 on weaker new store sales
- Earnings call transcript: Portillo’s Q2 2025 results miss forecasts, stock drops
- Portillo’s earnings missed, revenue fell short of estimates
- Portillo’s Q2 2025 slides reveal slowing growth amid aggressive expansion plans
- Portillo's Inc. (PTLO) Meets Q2 Earnings Estimates
Intervallo Giornaliero
6.25 6.52
Intervallo Annuale
6.00 15.77
- Chiusura Precedente
- 6.35
- Apertura
- 6.37
- Bid
- 6.34
- Ask
- 6.64
- Minimo
- 6.25
- Massimo
- 6.52
- Volume
- 3.745 K
- Variazione giornaliera
- -0.16%
- Variazione Mensile
- -9.43%
- Variazione Semestrale
- -46.86%
- Variazione Annuale
- -52.65%
21 settembre, domenica