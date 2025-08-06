Divisas / PTLO
PTLO: Portillo's Inc - Class A
6.22 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PTLO de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.19, mientras que el máximo ha alcanzado 6.58.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Portillo's Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PTLO News
- Portillo's: Hot Dogs, High Hopes, And A Strategic Reset (NASDAQ:PTLO)
- Top 3 Consumer Stocks That May Explode In Q3 - Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE), America's Car-Mart (NASDAQ:CRMT)
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Jefferies reduce el precio objetivo de las acciones de Portillo’s a 10 dólares desde 12 dólares, mantiene calificación de Compra
- Jefferies reduce precio objetivo de Portillo’s a $10 desde $12, mantiene calificación de Compra
- Portillo’s en la Conferencia de Piper Sandler: Reinicio estratégico en medio de desafíos
- Portillo’s en conferencia de Piper Sandler: Reajuste estratégico ante desafíos
- Las acciones de Portillo’s siguen siendo una compra para BofA mientras el crecimiento se ralentiza para mejorar el FCL
- William Blair reitera calificación de Mejor Rendimiento para acciones de Portillo’s
- Stephens mantiene calificación de Igual Ponderación para Portillo’s en medio de reinicio estratégico
- Las acciones de Portillo’s caen tras recortar sus perspectivas para 2025 debido a dificultades del sector
- Top 3 Consumer Stocks That Could Blast Off In Q3 - Lucid Group (NASDAQ:LCID), Chagee Holdings (NASDAQ:CHA)
- Portillo's: Insiders Are Eating Their Own Cooking -- Is It Time To Buy The Dip? (NASDAQ:PTLO)
- Can $1,000 in Portillo's Stock Turn Into $5,000 by 2030?
- Restaurant Stocks Slip After CAVA's Sales Growth Falls Short of Forecasts
- UBS lowers Portillo’s stock price target to $9 on weaker new store sales
Rango diario
6.19 6.58
Rango anual
6.00 15.77
- Cierres anteriores
- 6.22
- Open
- 6.21
- Bid
- 6.22
- Ask
- 6.52
- Low
- 6.19
- High
- 6.58
- Volumen
- 5.497 K
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -11.14%
- Cambio a 6 meses
- -47.86%
- Cambio anual
- -53.55%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B