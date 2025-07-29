Валюты / PTLO
PTLO: Portillo's Inc - Class A
6.22 USD 0.16 (2.64%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PTLO за сегодня изменился на 2.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.02, а максимальная — 6.26.
Следите за динамикой Portillo's Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PTLO
- Top 3 Consumer Stocks That May Explode In Q3 - Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE), America's Car-Mart (NASDAQ:CRMT)
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Jefferies снижает целевую цену акций Portillo’s до $10 с $12, сохраняя рейтинг "Покупать"
- Jefferies lowers Portillo’s stock price target to $10 from $12, maintains Buy rating
- Portillo’s на конференции Piper Sandler: стратегическая перезагрузка на фоне вызовов
- Portillo’s at Piper Sandler Conference: Strategic Reset Amid Challenges
- Portillo’s stock remains a Buy at BofA as growth slows to improve FCF
- William Blair reiterates Outperform rating on Portillo’s stock
- Stephens maintains Equal Weight on Portillo’s stock amid strategic reset
- Portillo’s stock falls after cutting 2025 outlook on industry headwinds
- Portillo’s appoints Denise Lauer as chief marketing officer
- Portillo’s appoints Denise Lauer as new chief marketing officer
- Top 3 Consumer Stocks That Could Blast Off In Q3 - Lucid Group (NASDAQ:LCID), Chagee Holdings (NASDAQ:CHA)
- Portillo's: Insiders Are Eating Their Own Cooking -- Is It Time To Buy The Dip? (NASDAQ:PTLO)
- Can $1,000 in Portillo's Stock Turn Into $5,000 by 2030?
- Restaurant Stocks Slip After CAVA's Sales Growth Falls Short of Forecasts
- UBS lowers Portillo’s stock price target to $9 on weaker new store sales
- Earnings call transcript: Portillo’s Q2 2025 results miss forecasts, stock drops
- Portillo’s earnings missed, revenue fell short of estimates
- Portillo’s Q2 2025 slides reveal slowing growth amid aggressive expansion plans
- Portillo's Inc. (PTLO) Meets Q2 Earnings Estimates
- Portillo’s shares tumble as revenue growth forecast slashed
- McDonald's (MCD) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- Portillo's Inc. (PTLO) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
Дневной диапазон
6.02 6.26
Годовой диапазон
6.00 15.77
- Предыдущее закрытие
- 6.06
- Open
- 6.07
- Bid
- 6.22
- Ask
- 6.52
- Low
- 6.02
- High
- 6.26
- Объем
- 4.408 K
- Дневное изменение
- 2.64%
- Месячное изменение
- -11.14%
- 6-месячное изменение
- -47.86%
- Годовое изменение
- -53.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.