PTLO: Portillo's Inc - Class A
6.34 USD 0.01 (0.16%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PTLO a changé de -0.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.25 et à un maximum de 6.52.
Suivez la dynamique Portillo's Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
PTLO Nouvelles
- Portillo's: Hot Dogs, High Hopes, And A Strategic Reset (NASDAQ:PTLO)
- Top 3 Actions de consommation qui pourraient exploser au T3 | Benzinga France
- Top 3 Consumer Stocks That May Explode In Q3 - Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE), America's Car-Mart (NASDAQ:CRMT)
- FedEx, Lennar To Report Earnings As Investors Await Fed Rate Decision
- Jefferies abaisse l’objectif de cours de l’action Portillo’s à 10$ contre 12$, maintient la recommandation d’achat
- Portillo’s à la conférence Piper Sandler : Réinitialisation stratégique face aux défis
- L’action Portillo’s reste à l’achat chez BofA malgré le ralentissement de la croissance
- William Blair réitère sa note Surperformance pour l’action Portillo’s
- Stephens maintient sa note Equal Weight sur l’action Portillo’s en pleine réinitialisation stratégique
- L’action de Portillo’s chute après la révision à la baisse des prévisions 2025
- Portillo’s appoints Denise Lauer as chief marketing officer
- Top 3 Consumer Stocks That Could Blast Off In Q3 - Lucid Group (NASDAQ:LCID), Chagee Holdings (NASDAQ:CHA)
- Portillo's: Insiders Are Eating Their Own Cooking -- Is It Time To Buy The Dip? (NASDAQ:PTLO)
- Can $1,000 in Portillo's Stock Turn Into $5,000 by 2030?
- Restaurant Stocks Slip After CAVA's Sales Growth Falls Short of Forecasts
- UBS lowers Portillo’s stock price target to $9 on weaker new store sales
- Earnings call transcript: Portillo’s Q2 2025 results miss forecasts, stock drops
Range quotidien
6.25 6.52
Range Annuel
6.00 15.77
- Clôture Précédente
- 6.35
- Ouverture
- 6.37
- Bid
- 6.34
- Ask
- 6.64
- Plus Bas
- 6.25
- Plus Haut
- 6.52
- Volume
- 3.745 K
- Changement quotidien
- -0.16%
- Changement Mensuel
- -9.43%
- Changement à 6 Mois
- -46.86%
- Changement Annuel
- -52.65%
20 septembre, samedi