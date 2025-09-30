- Visão do mercado
PTIXW: Protagenic Therapeutics Inc - Warrant
A taxa do PTIXW para hoje mudou para -27.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0261 e o mais alto foi 0.0401.
Veja a dinâmica do par de moedas Protagenic Therapeutics Inc - Warrant. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PTIXW hoje?
Hoje Protagenic Therapeutics Inc - Warrant (PTIXW) está avaliado em 0.0261. O instrumento é negociado dentro de -27.30%, o fechamento de ontem foi 0.0359, e o volume de negociação atingiu 13. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PTIXW em tempo real.
As ações de Protagenic Therapeutics Inc - Warrant pagam dividendos?
Atualmente Protagenic Therapeutics Inc - Warrant está avaliado em 0.0261. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 190.00% e USD. Monitore os movimentos de PTIXW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PTIXW?
Você pode comprar ações de Protagenic Therapeutics Inc - Warrant (PTIXW) pelo preço atual 0.0261. Ordens geralmente são executadas perto de 0.0261 ou 0.0291, enquanto 13 e -34.75% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PTIXW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PTIXW?
Investir em Protagenic Therapeutics Inc - Warrant envolve considerar a faixa anual 0.0010 - 0.4900 e o preço atual 0.0261. Muitos comparam -42.00% e 252.70% antes de enviar ordens em 0.0261 ou 0.0291. Estude as mudanças diárias de preço de PTIXW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Protagenic Therapeutics, Inc.?
O maior preço de Protagenic Therapeutics, Inc. (PTIXW) no último ano foi 0.4900. As ações oscilaram bastante dentro de 0.0010 - 0.4900, e a comparação com 0.0359 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Protagenic Therapeutics Inc - Warrant no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Protagenic Therapeutics, Inc.?
O menor preço de Protagenic Therapeutics, Inc. (PTIXW) no ano foi 0.0010. A comparação com o preço atual 0.0261 e 0.0010 - 0.4900 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PTIXW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PTIXW?
No passado Protagenic Therapeutics Inc - Warrant passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 0.0359 e 190.00% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 0.0359
- Open
- 0.0400
- Bid
- 0.0261
- Ask
- 0.0291
- Low
- 0.0261
- High
- 0.0401
- Volume
- 13
- Mudança diária
- -27.30%
- Mudança mensal
- -42.00%
- Mudança de 6 meses
- 252.70%
- Mudança anual
- 190.00%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4