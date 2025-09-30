CotationsSections
Devises / PTIXW
PTIXW: Protagenic Therapeutics Inc - Warrant

0.0261 USD 0.0098 (27.30%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PTIXW a changé de -27.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0261 et à un maximum de 0.0401.

Suivez la dynamique Protagenic Therapeutics Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action PTIXW aujourd'hui ?

L'action Protagenic Therapeutics Inc - Warrant est cotée à 0.0261 aujourd'hui. Elle se négocie dans -27.30%, a clôturé hier à 0.0359 et son volume d'échange a atteint 13. Le graphique en temps réel du cours de PTIXW présente ces mises à jour.

L'action Protagenic Therapeutics Inc - Warrant verse-t-elle des dividendes ?

Protagenic Therapeutics Inc - Warrant est actuellement valorisé à 0.0261. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 190.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PTIXW.

Comment acheter des actions PTIXW ?

Vous pouvez acheter des actions Protagenic Therapeutics Inc - Warrant au cours actuel de 0.0261. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0261 ou de 0.0291, le 13 et le -34.75% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PTIXW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action PTIXW ?

Investir dans Protagenic Therapeutics Inc - Warrant implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0010 - 0.4900 et le prix actuel 0.0261. Beaucoup comparent -42.00% et 252.70% avant de passer des ordres à 0.0261 ou 0.0291. Consultez le graphique du cours de PTIXW en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Protagenic Therapeutics, Inc. ?

Le cours le plus élevé de Protagenic Therapeutics, Inc. l'année dernière était 0.4900. Au cours de 0.0010 - 0.4900, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0359 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Protagenic Therapeutics Inc - Warrant sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Protagenic Therapeutics, Inc. ?

Le cours le plus bas de Protagenic Therapeutics, Inc. (PTIXW) sur l'année a été 0.0010. Sa comparaison avec 0.0261 et 0.0010 - 0.4900 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PTIXW sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action PTIXW a-t-elle été divisée ?

Protagenic Therapeutics Inc - Warrant a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0359 et 190.00% après les opérations sur titres.

Range quotidien
0.0261 0.0401
Range Annuel
0.0010 0.4900
Clôture Précédente
0.0359
Ouverture
0.0400
Bid
0.0261
Ask
0.0291
Plus Bas
0.0261
Plus Haut
0.0401
Volume
13
Changement quotidien
-27.30%
Changement Mensuel
-42.00%
Changement à 6 Mois
252.70%
Changement Annuel
190.00%
