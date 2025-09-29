КотировкиРазделы
PTIXW: Protagenic Therapeutics Inc - Warrant

0.0261 USD 0.0098 (27.30%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PTIXW за сегодня изменился на -27.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0261, а максимальная — 0.0401.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PTIXW сегодня?

Protagenic Therapeutics Inc - Warrant (PTIXW) сегодня оценивается на уровне 0.0261. Инструмент торгуется в пределах -27.30%, вчерашнее закрытие составило 0.0359, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PTIXW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Protagenic Therapeutics Inc - Warrant?

Protagenic Therapeutics Inc - Warrant в настоящее время оценивается в 0.0261. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 190.00% и USD. Отслеживайте движения PTIXW на графике в реальном времени.

Как купить акции PTIXW?

Вы можете купить акции Protagenic Therapeutics Inc - Warrant (PTIXW) по текущей цене 0.0261. Ордера обычно размещаются около 0.0261 или 0.0291, тогда как 13 и -34.75% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PTIXW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PTIXW?

Инвестирование в Protagenic Therapeutics Inc - Warrant предполагает учет годового диапазона 0.0010 - 0.4900 и текущей цены 0.0261. Многие сравнивают -42.00% и 252.70% перед размещением ордеров на 0.0261 или 0.0291. Изучайте ежедневные изменения цены PTIXW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Protagenic Therapeutics, Inc.?

Самая высокая цена Protagenic Therapeutics, Inc. (PTIXW) за последний год составила 0.4900. Акции заметно колебались в пределах 0.0010 - 0.4900, сравнение с 0.0359 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Protagenic Therapeutics Inc - Warrant на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Protagenic Therapeutics, Inc.?

Самая низкая цена Protagenic Therapeutics, Inc. (PTIXW) за год составила 0.0010. Сравнение с текущими 0.0261 и 0.0010 - 0.4900 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PTIXW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PTIXW?

Дневной диапазон
0.0261 0.0401
Годовой диапазон
0.0010 0.4900
Предыдущее закрытие
0.0359
Open
0.0400
Bid
0.0261
Ask
0.0291
Low
0.0261
High
0.0401
Объем
13
Дневное изменение
-27.30%
Месячное изменение
-42.00%
6-месячное изменение
252.70%
Годовое изменение
190.00%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.