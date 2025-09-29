- Обзор рынка
PTIXW: Protagenic Therapeutics Inc - Warrant
Курс PTIXW за сегодня изменился на -27.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0261, а максимальная — 0.0401.
Следите за динамикой Protagenic Therapeutics Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PTIXW сегодня?
Protagenic Therapeutics Inc - Warrant (PTIXW) сегодня оценивается на уровне 0.0261. Инструмент торгуется в пределах -27.30%, вчерашнее закрытие составило 0.0359, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PTIXW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Protagenic Therapeutics Inc - Warrant?
Protagenic Therapeutics Inc - Warrant в настоящее время оценивается в 0.0261. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 190.00% и USD. Отслеживайте движения PTIXW на графике в реальном времени.
Как купить акции PTIXW?
Вы можете купить акции Protagenic Therapeutics Inc - Warrant (PTIXW) по текущей цене 0.0261. Ордера обычно размещаются около 0.0261 или 0.0291, тогда как 13 и -34.75% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PTIXW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PTIXW?
Инвестирование в Protagenic Therapeutics Inc - Warrant предполагает учет годового диапазона 0.0010 - 0.4900 и текущей цены 0.0261. Многие сравнивают -42.00% и 252.70% перед размещением ордеров на 0.0261 или 0.0291. Изучайте ежедневные изменения цены PTIXW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Protagenic Therapeutics, Inc.?
Самая высокая цена Protagenic Therapeutics, Inc. (PTIXW) за последний год составила 0.4900. Акции заметно колебались в пределах 0.0010 - 0.4900, сравнение с 0.0359 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Protagenic Therapeutics Inc - Warrant на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Protagenic Therapeutics, Inc.?
Самая низкая цена Protagenic Therapeutics, Inc. (PTIXW) за год составила 0.0010. Сравнение с текущими 0.0261 и 0.0010 - 0.4900 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PTIXW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PTIXW?
В прошлом Protagenic Therapeutics Inc - Warrant проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.0359 и 190.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.0359
- Open
- 0.0400
- Bid
- 0.0261
- Ask
- 0.0291
- Low
- 0.0261
- High
- 0.0401
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- -27.30%
- Месячное изменение
- -42.00%
- 6-месячное изменение
- 252.70%
- Годовое изменение
- 190.00%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%