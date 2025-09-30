- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PTIXW: Protagenic Therapeutics Inc - Warrant
Der Wechselkurs von PTIXW hat sich für heute um -27.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0261 bis zu einem Hoch von 0.0401 gehandelt.
Verfolgen Sie die Protagenic Therapeutics Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PTIXW heute?
Die Aktie von Protagenic Therapeutics Inc - Warrant (PTIXW) notiert heute bei 0.0261. Sie wird innerhalb einer Spanne von -27.30% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0359 und das Handelsvolumen erreichte 13. Das Live-Chart von PTIXW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PTIXW Dividenden?
Protagenic Therapeutics Inc - Warrant wird derzeit mit 0.0261 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 190.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PTIXW zu verfolgen.
Wie kaufe ich PTIXW-Aktien?
Sie können Aktien von Protagenic Therapeutics Inc - Warrant (PTIXW) zum aktuellen Kurs von 0.0261 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0261 oder 0.0291 platziert, während 13 und -34.75% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PTIXW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PTIXW-Aktien?
Bei einer Investition in Protagenic Therapeutics Inc - Warrant müssen die jährliche Spanne 0.0010 - 0.4900 und der aktuelle Kurs 0.0261 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -42.00% und 252.70%, bevor sie Orders zu 0.0261 oder 0.0291 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PTIXW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Protagenic Therapeutics, Inc.?
Der höchste Kurs von Protagenic Therapeutics, Inc. (PTIXW) im vergangenen Jahr lag bei 0.4900. Innerhalb von 0.0010 - 0.4900 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0359 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Protagenic Therapeutics Inc - Warrant mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Protagenic Therapeutics, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Protagenic Therapeutics, Inc. (PTIXW) im Laufe des Jahres betrug 0.0010. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0261 und der Spanne 0.0010 - 0.4900 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PTIXW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PTIXW statt?
Protagenic Therapeutics Inc - Warrant hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0359 und 190.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0359
- Eröffnung
- 0.0400
- Bid
- 0.0261
- Ask
- 0.0291
- Tief
- 0.0261
- Hoch
- 0.0401
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -27.30%
- Monatsänderung
- -42.00%
- 6-Monatsänderung
- 252.70%
- Jahresänderung
- 190.00%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4