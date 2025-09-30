- Panoramica
PTIXW: Protagenic Therapeutics Inc - Warrant
Il tasso di cambio PTIXW ha avuto una variazione del -27.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0261 e ad un massimo di 0.0401.
Segui le dinamiche di Protagenic Therapeutics Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PTIXW oggi?
Oggi le azioni Protagenic Therapeutics Inc - Warrant sono prezzate a 0.0261. Viene scambiato all'interno di -27.30%, la chiusura di ieri è stata 0.0359 e il volume degli scambi ha raggiunto 13. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PTIXW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Protagenic Therapeutics Inc - Warrant pagano dividendi?
Protagenic Therapeutics Inc - Warrant è attualmente valutato a 0.0261. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 190.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PTIXW.
Come acquistare azioni PTIXW?
Puoi acquistare azioni Protagenic Therapeutics Inc - Warrant al prezzo attuale di 0.0261. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0261 o 0.0291, mentre 13 e -34.75% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PTIXW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PTIXW?
Investire in Protagenic Therapeutics Inc - Warrant implica considerare l'intervallo annuale 0.0010 - 0.4900 e il prezzo attuale 0.0261. Molti confrontano -42.00% e 252.70% prima di effettuare ordini su 0.0261 o 0.0291. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PTIXW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Protagenic Therapeutics, Inc.?
Il prezzo massimo di Protagenic Therapeutics, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.4900. All'interno di 0.0010 - 0.4900, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0359 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Protagenic Therapeutics Inc - Warrant utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Protagenic Therapeutics, Inc.?
Il prezzo più basso di Protagenic Therapeutics, Inc. (PTIXW) nel corso dell'anno è stato 0.0010. Confrontandolo con gli attuali 0.0261 e 0.0010 - 0.4900 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PTIXW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PTIXW?
Protagenic Therapeutics Inc - Warrant ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0359 e 190.00%.
- Chiusura Precedente
- 0.0359
- Apertura
- 0.0400
- Bid
- 0.0261
- Ask
- 0.0291
- Minimo
- 0.0261
- Massimo
- 0.0401
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- -27.30%
- Variazione Mensile
- -42.00%
- Variazione Semestrale
- 252.70%
- Variazione Annuale
- 190.00%
