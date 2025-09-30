QuotazioniSezioni
PTIXW: Protagenic Therapeutics Inc - Warrant

0.0261 USD 0.0098 (27.30%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PTIXW ha avuto una variazione del -27.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0261 e ad un massimo di 0.0401.

Segui le dinamiche di Protagenic Therapeutics Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni PTIXW oggi?

Oggi le azioni Protagenic Therapeutics Inc - Warrant sono prezzate a 0.0261. Viene scambiato all'interno di -27.30%, la chiusura di ieri è stata 0.0359 e il volume degli scambi ha raggiunto 13. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PTIXW mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Protagenic Therapeutics Inc - Warrant pagano dividendi?

Protagenic Therapeutics Inc - Warrant è attualmente valutato a 0.0261. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 190.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PTIXW.

Come acquistare azioni PTIXW?

Puoi acquistare azioni Protagenic Therapeutics Inc - Warrant al prezzo attuale di 0.0261. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 0.0261 o 0.0291, mentre 13 e -34.75% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PTIXW sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni PTIXW?

Investire in Protagenic Therapeutics Inc - Warrant implica considerare l'intervallo annuale 0.0010 - 0.4900 e il prezzo attuale 0.0261. Molti confrontano -42.00% e 252.70% prima di effettuare ordini su 0.0261 o 0.0291. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PTIXW con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Protagenic Therapeutics, Inc.?

Il prezzo massimo di Protagenic Therapeutics, Inc. nell'ultimo anno è stato 0.4900. All'interno di 0.0010 - 0.4900, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 0.0359 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Protagenic Therapeutics Inc - Warrant utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Protagenic Therapeutics, Inc.?

Il prezzo più basso di Protagenic Therapeutics, Inc. (PTIXW) nel corso dell'anno è stato 0.0010. Confrontandolo con gli attuali 0.0261 e 0.0010 - 0.4900 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PTIXW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PTIXW?

Protagenic Therapeutics Inc - Warrant ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 0.0359 e 190.00%.

Intervallo Giornaliero
0.0261 0.0401
Intervallo Annuale
0.0010 0.4900
Chiusura Precedente
0.0359
Apertura
0.0400
Bid
0.0261
Ask
0.0291
Minimo
0.0261
Massimo
0.0401
Volume
13
Variazione giornaliera
-27.30%
Variazione Mensile
-42.00%
Variazione Semestrale
252.70%
Variazione Annuale
190.00%
