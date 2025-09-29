- Panorámica
PTIXW: Protagenic Therapeutics Inc - Warrant
El tipo de cambio de PTIXW de hoy ha cambiado un -27.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.0261, mientras que el máximo ha alcanzado 0.0401.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Protagenic Therapeutics Inc - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de PTIXW hoy?
Protagenic Therapeutics Inc - Warrant (PTIXW) se evalúa hoy en 0.0261. El instrumento se negocia dentro de -27.30%; el cierre de ayer ha sido 0.0359 y el volumen comercial ha alcanzado 13. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PTIXW en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Protagenic Therapeutics Inc - Warrant?
Protagenic Therapeutics Inc - Warrant se evalúa actualmente en 0.0261. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 190.00% y USD. Monitoree los movimientos de PTIXW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de PTIXW?
Puede comprar acciones de Protagenic Therapeutics Inc - Warrant (PTIXW) al precio actual de 0.0261. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.0261 o 0.0291, mientras que 13 y -34.75% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PTIXW en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de PTIXW?
Invertir en Protagenic Therapeutics Inc - Warrant implica tener en cuenta el rango anual 0.0010 - 0.4900 y el precio actual 0.0261. Muchos comparan -42.00% y 252.70% antes de colocar órdenes en 0.0261 o 0.0291. Estudie los cambios diarios de precios de PTIXW en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Protagenic Therapeutics, Inc.?
El precio más alto de Protagenic Therapeutics, Inc. (PTIXW) en el último año ha sido 0.4900. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0010 - 0.4900, una comparación con 0.0359 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Protagenic Therapeutics Inc - Warrant en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Protagenic Therapeutics, Inc.?
El precio más bajo de Protagenic Therapeutics, Inc. (PTIXW) para el año ha sido 0.0010. La comparación con los actuales 0.0261 y 0.0010 - 0.4900 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PTIXW en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PTIXW?
En el pasado, Protagenic Therapeutics Inc - Warrant ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.0359 y 190.00% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.0359
- Open
- 0.0400
- Bid
- 0.0261
- Ask
- 0.0291
- Low
- 0.0261
- High
- 0.0401
- Volumen
- 13
- Cambio diario
- -27.30%
- Cambio mensual
- -42.00%
- Cambio a 6 meses
- 252.70%
- Cambio anual
- 190.00%
