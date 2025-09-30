- 概要
PTIXW: Protagenic Therapeutics Inc - Warrant
PTIXWの今日の為替レートは、-27.30%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0261の安値と0.0401の高値で取引されました。
Protagenic Therapeutics Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
PTIXW株の現在の価格は？
Protagenic Therapeutics Inc - Warrantの株価は本日0.0261です。-27.30%内で取引され、前日の終値は0.0359、取引量は13に達しました。PTIXWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Protagenic Therapeutics Inc - Warrantの株は配当を出しますか？
Protagenic Therapeutics Inc - Warrantの現在の価格は0.0261です。配当方針は会社によりますが、投資家は190.00%やUSDにも注目します。PTIXWの動きはライブチャートで確認できます。
PTIXW株を買う方法は？
Protagenic Therapeutics Inc - Warrantの株は現在0.0261で購入可能です。注文は通常0.0261または0.0291付近で行われ、13や-34.75%が市場の動きを示します。PTIXWの最新情報はライブチャートで確認できます。
PTIXW株に投資する方法は？
Protagenic Therapeutics Inc - Warrantへの投資では、年間の値幅0.0010 - 0.4900と現在の0.0261を考慮します。注文は多くの場合0.0261や0.0291で行われる前に、-42.00%や252.70%と比較されます。PTIXWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Protagenic Therapeutics, Inc.の株の最高値は？
Protagenic Therapeutics, Inc.の過去1年の最高値は0.4900でした。0.0010 - 0.4900内で株価は大きく変動し、0.0359と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Protagenic Therapeutics Inc - Warrantのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Protagenic Therapeutics, Inc.の株の最低値は？
Protagenic Therapeutics, Inc.(PTIXW)の年間最安値は0.0010でした。現在の0.0261や0.0010 - 0.4900と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PTIXWの動きはライブチャートで確認できます。
PTIXWの株式分割はいつ行われましたか？
Protagenic Therapeutics Inc - Warrantは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0359、190.00%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.0359
- 始値
- 0.0400
- 買値
- 0.0261
- 買値
- 0.0291
- 安値
- 0.0261
- 高値
- 0.0401
- 出来高
- 13
- 1日の変化
- -27.30%
- 1ヶ月の変化
- -42.00%
- 6ヶ月の変化
- 252.70%
- 1年の変化
- 190.00%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
-
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
-
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.4