PTIXW: Protagenic Therapeutics Inc - Warrant

0.0261 USD 0.0098 (27.30%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PTIXWの今日の為替レートは、-27.30%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0261の安値と0.0401の高値で取引されました。

Protagenic Therapeutics Inc - Warrantダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

PTIXW株の現在の価格は？

Protagenic Therapeutics Inc - Warrantの株価は本日0.0261です。-27.30%内で取引され、前日の終値は0.0359、取引量は13に達しました。PTIXWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Protagenic Therapeutics Inc - Warrantの株は配当を出しますか？

Protagenic Therapeutics Inc - Warrantの現在の価格は0.0261です。配当方針は会社によりますが、投資家は190.00%やUSDにも注目します。PTIXWの動きはライブチャートで確認できます。

PTIXW株を買う方法は？

Protagenic Therapeutics Inc - Warrantの株は現在0.0261で購入可能です。注文は通常0.0261または0.0291付近で行われ、13や-34.75%が市場の動きを示します。PTIXWの最新情報はライブチャートで確認できます。

PTIXW株に投資する方法は？

Protagenic Therapeutics Inc - Warrantへの投資では、年間の値幅0.0010 - 0.4900と現在の0.0261を考慮します。注文は多くの場合0.0261や0.0291で行われる前に、-42.00%や252.70%と比較されます。PTIXWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Protagenic Therapeutics, Inc.の株の最高値は？

Protagenic Therapeutics, Inc.の過去1年の最高値は0.4900でした。0.0010 - 0.4900内で株価は大きく変動し、0.0359と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Protagenic Therapeutics Inc - Warrantのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Protagenic Therapeutics, Inc.の株の最低値は？

Protagenic Therapeutics, Inc.(PTIXW)の年間最安値は0.0010でした。現在の0.0261や0.0010 - 0.4900と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PTIXWの動きはライブチャートで確認できます。

PTIXWの株式分割はいつ行われましたか？

Protagenic Therapeutics Inc - Warrantは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0359、190.00%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
0.0261 0.0401
1年のレンジ
0.0010 0.4900
以前の終値
0.0359
始値
0.0400
買値
0.0261
買値
0.0291
安値
0.0261
高値
0.0401
出来高
13
1日の変化
-27.30%
1ヶ月の変化
-42.00%
6ヶ月の変化
252.70%
1年の変化
190.00%
