PTIXW: Protagenic Therapeutics Inc - Warrant
今日PTIXW汇率已更改-27.30%。当日，交易品种以低点0.0261和高点0.0401进行交易。
关注Protagenic Therapeutics Inc - Warrant动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
PTIXW股票今天的价格是多少？
Protagenic Therapeutics Inc - Warrant股票今天的定价为0.0261。它在-27.30%范围内交易，昨天的收盘价为0.0359，交易量达到13。PTIXW的实时价格图表显示了这些更新。
Protagenic Therapeutics Inc - Warrant股票是否支付股息？
Protagenic Therapeutics Inc - Warrant目前的价值为0.0261。股息政策取决于公司，而投资者也会关注190.00%和USD。实时查看图表以跟踪PTIXW走势。
如何购买PTIXW股票？
您可以以0.0261的当前价格购买Protagenic Therapeutics Inc - Warrant股票。订单通常设置在0.0261或0.0291附近，而13和-34.75%显示市场活动。立即关注PTIXW的实时图表更新。
如何投资PTIXW股票？
投资Protagenic Therapeutics Inc - Warrant需要考虑年度范围0.0010 - 0.4900和当前价格0.0261。许多人在以0.0261或0.0291下订单之前，会比较-42.00%和。实时查看PTIXW价格图表，了解每日变化。
Protagenic Therapeutics, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Protagenic Therapeutics, Inc.的最高价格是0.4900。在0.0010 - 0.4900内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Protagenic Therapeutics Inc - Warrant的绩效。
Protagenic Therapeutics, Inc.股票的最低价格是多少？
Protagenic Therapeutics, Inc.（PTIXW）的最低价格为0.0010。将其与当前的0.0261和0.0010 - 0.4900进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PTIXW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PTIXW股票是什么时候拆分的？
Protagenic Therapeutics Inc - Warrant历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0359和190.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.0359
- 开盘价
- 0.0400
- 卖价
- 0.0261
- 买价
- 0.0291
- 最低价
- 0.0261
- 最高价
- 0.0401
- 交易量
- 13
- 日变化
- -27.30%
- 月变化
- -42.00%
- 6个月变化
- 252.70%
- 年变化
- 190.00%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值