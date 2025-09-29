报价部分
货币 / PTIXW
PTIXW: Protagenic Therapeutics Inc - Warrant

0.0261 USD 0.0098 (27.30%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PTIXW汇率已更改-27.30%。当日，交易品种以低点0.0261和高点0.0401进行交易。

关注Protagenic Therapeutics Inc - Warrant动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

PTIXW股票今天的价格是多少？

Protagenic Therapeutics Inc - Warrant股票今天的定价为0.0261。它在-27.30%范围内交易，昨天的收盘价为0.0359，交易量达到13。PTIXW的实时价格图表显示了这些更新。

Protagenic Therapeutics Inc - Warrant股票是否支付股息？

Protagenic Therapeutics Inc - Warrant目前的价值为0.0261。股息政策取决于公司，而投资者也会关注190.00%和USD。实时查看图表以跟踪PTIXW走势。

如何购买PTIXW股票？

您可以以0.0261的当前价格购买Protagenic Therapeutics Inc - Warrant股票。订单通常设置在0.0261或0.0291附近，而13和-34.75%显示市场活动。立即关注PTIXW的实时图表更新。

如何投资PTIXW股票？

投资Protagenic Therapeutics Inc - Warrant需要考虑年度范围0.0010 - 0.4900和当前价格0.0261。许多人在以0.0261或0.0291下订单之前，会比较-42.00%和。实时查看PTIXW价格图表，了解每日变化。

Protagenic Therapeutics, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Protagenic Therapeutics, Inc.的最高价格是0.4900。在0.0010 - 0.4900内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Protagenic Therapeutics Inc - Warrant的绩效。

Protagenic Therapeutics, Inc.股票的最低价格是多少？

Protagenic Therapeutics, Inc.（PTIXW）的最低价格为0.0010。将其与当前的0.0261和0.0010 - 0.4900进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PTIXW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PTIXW股票是什么时候拆分的？

Protagenic Therapeutics Inc - Warrant历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.0359和190.00%中可见。

日范围
0.0261 0.0401
年范围
0.0010 0.4900
前一天收盘价
0.0359
开盘价
0.0400
卖价
0.0261
买价
0.0291
最低价
0.0261
最高价
0.0401
交易量
13
日变化
-27.30%
月变化
-42.00%
6个月变化
252.70%
年变化
190.00%
