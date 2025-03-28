Moedas / PTIX
PTIX: Protagenic Therapeutics Inc
3.83 USD 0.15 (4.08%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PTIX para hoje mudou para 4.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.58 e o mais alto foi 3.94.
Veja a dinâmica do par de moedas Protagenic Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
3.58 3.94
Faixa anual
0.20 9.86
- Fechamento anterior
- 3.68
- Open
- 3.58
- Bid
- 3.83
- Ask
- 4.13
- Low
- 3.58
- High
- 3.94
- Volume
- 124
- Mudança diária
- 4.08%
- Mudança mensal
- 4.64%
- Mudança de 6 meses
- 1815.00%
- Mudança anual
- 560.34%
