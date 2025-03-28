Valute / PTIX
PTIX: Protagenic Therapeutics Inc
4.05 USD 0.22 (5.74%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PTIX ha avuto una variazione del 5.74% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.73 e ad un massimo di 4.09.
Segui le dinamiche di Protagenic Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.73 4.09
Intervallo Annuale
0.20 9.86
- Chiusura Precedente
- 3.83
- Apertura
- 3.83
- Bid
- 4.05
- Ask
- 4.35
- Minimo
- 3.73
- Massimo
- 4.09
- Volume
- 172
- Variazione giornaliera
- 5.74%
- Variazione Mensile
- 10.66%
- Variazione Semestrale
- 1925.00%
- Variazione Annuale
- 598.28%
21 settembre, domenica