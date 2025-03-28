Währungen / PTIX
PTIX: Protagenic Therapeutics Inc
3.89 USD 0.06 (1.57%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PTIX hat sich für heute um 1.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.73 bis zu einem Hoch von 3.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Protagenic Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.73 3.90
Jahresspanne
0.20 9.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.83
- Eröffnung
- 3.83
- Bid
- 3.89
- Ask
- 4.19
- Tief
- 3.73
- Hoch
- 3.90
- Volumen
- 54
- Tagesänderung
- 1.57%
- Monatsänderung
- 6.28%
- 6-Monatsänderung
- 1845.00%
- Jahresänderung
- 570.69%
