Divisas / PTIX
PTIX: Protagenic Therapeutics Inc
3.68 USD 0.28 (8.24%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PTIX de hoy ha cambiado un 8.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.36, mientras que el máximo ha alcanzado 3.73.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Protagenic Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PTIX News
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.34%
- Protagenic Therapeutics (PTIX) Shares Surge On Clinical Trial Progress - Protagenic Therapeutics (NASDAQ:PTIX)
- S&P 500 Moves Lower; Walmart Shares Fall After Q2 Results - Aptorum Group (NASDAQ:APM), Coty (NYSE:COTY)
- Dow Dips Over 100 Points; US Initial Jobless Claims Increase - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Protagenic Therapeutics stock soars after advancing PT00114 to multiple-dose trial
- The press release provides
- Protagenic Therapeutics restructures operations, changes fiscal year, and reduces workforce
- Protagenic Therapeutics secures Japanese patent for epilepsy treatment
- Protagenic Therapeutics appoints Timothy R. Wright to board as independent director
- Protagenic Therapeutics raises $3.1 million from warrants
- SHAREHOLDER ALERT: Rigrodsky Law, P.A. Is Investigating Protagenic Therapeutics, Inc. Merger
- Nasdaq Falls 100 Points; Home Depot Sales Top Views - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.32%
- Gold Gains Over 1%; Protagenic Therapeutics Shares Spike Higher - Archer Aviation (NYSE:ACHR), DigiAsia (NASDAQ:FAAS)
- Protagenic Therapeutics (PTIX) Stock Soars 240% On Phytanix Merger - Protagenic Therapeutics (NASDAQ:PTIX)
- Dow Tumbles 200 Points; ZIM Integrated Shipping Services Posts Upbeat Earnings - Affimed (NASDAQ:AFMD), Damon (NASDAQ:DMN)
- Protagenic Therapeutics stock soars on merger to create Neuroactive Biopharmaceutical company
- Protagenic Therapeutics merges with Phytanix Bio in all-stock deal
- Dow Tumbles 1,100 Points; US Economy Adds 228,000 Jobs In March - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Impact BioMedical (AMEX:IBO)
- Dow Tumbles Over 1,100 Points; US Initial Jobless Claims Fall - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aldeyra Therapeutics (NASDAQ:ALDX)
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Why Braze Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Argan (NYSE:AGX)
Rango diario
3.36 3.73
Rango anual
0.20 9.86
- Cierres anteriores
- 3.40
- Open
- 3.36
- Bid
- 3.68
- Ask
- 3.98
- Low
- 3.36
- High
- 3.73
- Volumen
- 119
- Cambio diario
- 8.24%
- Cambio mensual
- 0.55%
- Cambio a 6 meses
- 1740.00%
- Cambio anual
- 534.48%
