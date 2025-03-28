通貨 / PTIX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PTIX: Protagenic Therapeutics Inc
3.83 USD 0.15 (4.08%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PTIXの今日の為替レートは、4.08%変化しました。日中、通貨は1あたり3.58の安値と3.94の高値で取引されました。
Protagenic Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PTIX News
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.34%
- Protagenic Therapeutics (PTIX) Shares Surge On Clinical Trial Progress - Protagenic Therapeutics (NASDAQ:PTIX)
- S&P 500 Moves Lower; Walmart Shares Fall After Q2 Results - Aptorum Group (NASDAQ:APM), Coty (NYSE:COTY)
- Dow Dips Over 100 Points; US Initial Jobless Claims Increase - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Protagenic Therapeutics stock soars after advancing PT00114 to multiple-dose trial
- The press release provides
- Protagenic Therapeutics restructures operations, changes fiscal year, and reduces workforce
- Protagenic Therapeutics secures Japanese patent for epilepsy treatment
- Protagenic Therapeutics appoints Timothy R. Wright to board as independent director
- Protagenic Therapeutics raises $3.1 million from warrants
- SHAREHOLDER ALERT: Rigrodsky Law, P.A. Is Investigating Protagenic Therapeutics, Inc. Merger
- Nasdaq Falls 100 Points; Home Depot Sales Top Views - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.32%
- Gold Gains Over 1%; Protagenic Therapeutics Shares Spike Higher - Archer Aviation (NYSE:ACHR), DigiAsia (NASDAQ:FAAS)
- Protagenic Therapeutics (PTIX) Stock Soars 240% On Phytanix Merger - Protagenic Therapeutics (NASDAQ:PTIX)
- Dow Tumbles 200 Points; ZIM Integrated Shipping Services Posts Upbeat Earnings - Affimed (NASDAQ:AFMD), Damon (NASDAQ:DMN)
- Protagenic Therapeutics stock soars on merger to create Neuroactive Biopharmaceutical company
- Protagenic Therapeutics merges with Phytanix Bio in all-stock deal
- Dow Tumbles 1,100 Points; US Economy Adds 228,000 Jobs In March - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Impact BioMedical (AMEX:IBO)
- Dow Tumbles Over 1,100 Points; US Initial Jobless Claims Fall - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aldeyra Therapeutics (NASDAQ:ALDX)
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Why Braze Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Argan (NYSE:AGX)
1日のレンジ
3.58 3.94
1年のレンジ
0.20 9.86
- 以前の終値
- 3.68
- 始値
- 3.58
- 買値
- 3.83
- 買値
- 4.13
- 安値
- 3.58
- 高値
- 3.94
- 出来高
- 124
- 1日の変化
- 4.08%
- 1ヶ月の変化
- 4.64%
- 6ヶ月の変化
- 1815.00%
- 1年の変化
- 560.34%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K