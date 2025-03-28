Валюты / PTIX
PTIX: Protagenic Therapeutics Inc
3.40 USD 0.06 (1.80%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PTIX за сегодня изменился на 1.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.34, а максимальная — 3.47.
Следите за динамикой Protagenic Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PTIX
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.34%
- Protagenic Therapeutics (PTIX) Shares Surge On Clinical Trial Progress - Protagenic Therapeutics (NASDAQ:PTIX)
- S&P 500 Moves Lower; Walmart Shares Fall After Q2 Results - Aptorum Group (NASDAQ:APM), Coty (NYSE:COTY)
- Dow Dips Over 100 Points; US Initial Jobless Claims Increase - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Protagenic Therapeutics stock soars after advancing PT00114 to multiple-dose trial
- The press release provides
- Protagenic Therapeutics restructures operations, changes fiscal year, and reduces workforce
- Protagenic Therapeutics secures Japanese patent for epilepsy treatment
- Protagenic Therapeutics appoints Timothy R. Wright to board as independent director
- Protagenic Therapeutics raises $3.1 million from warrants
- SHAREHOLDER ALERT: Rigrodsky Law, P.A. Is Investigating Protagenic Therapeutics, Inc. Merger
- Nasdaq Falls 100 Points; Home Depot Sales Top Views - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.32%
- Gold Gains Over 1%; Protagenic Therapeutics Shares Spike Higher - Archer Aviation (NYSE:ACHR), DigiAsia (NASDAQ:FAAS)
- Protagenic Therapeutics (PTIX) Stock Soars 240% On Phytanix Merger - Protagenic Therapeutics (NASDAQ:PTIX)
- Dow Tumbles 200 Points; ZIM Integrated Shipping Services Posts Upbeat Earnings - Affimed (NASDAQ:AFMD), Damon (NASDAQ:DMN)
- Protagenic Therapeutics stock soars on merger to create Neuroactive Biopharmaceutical company
- Protagenic Therapeutics merges with Phytanix Bio in all-stock deal
- Dow Tumbles 1,100 Points; US Economy Adds 228,000 Jobs In March - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Impact BioMedical (AMEX:IBO)
- Dow Tumbles Over 1,100 Points; US Initial Jobless Claims Fall - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aldeyra Therapeutics (NASDAQ:ALDX)
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Why Braze Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Argan (NYSE:AGX)
Дневной диапазон
3.34 3.47
Годовой диапазон
0.20 9.86
- Предыдущее закрытие
- 3.34
- Open
- 3.38
- Bid
- 3.40
- Ask
- 3.70
- Low
- 3.34
- High
- 3.47
- Объем
- 78
- Дневное изменение
- 1.80%
- Месячное изменение
- -7.10%
- 6-месячное изменение
- 1600.00%
- Годовое изменение
- 486.21%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.