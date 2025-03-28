货币 / PTIX
PTIX: Protagenic Therapeutics Inc
3.68 USD 0.28 (8.24%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PTIX汇率已更改8.24%。当日，交易品种以低点3.36和高点3.73进行交易。
关注Protagenic Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PTIX新闻
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.34%
- Protagenic Therapeutics (PTIX) Shares Surge On Clinical Trial Progress - Protagenic Therapeutics (NASDAQ:PTIX)
- S&P 500 Moves Lower; Walmart Shares Fall After Q2 Results - Aptorum Group (NASDAQ:APM), Coty (NYSE:COTY)
- Dow Dips Over 100 Points; US Initial Jobless Claims Increase - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Protagenic Therapeutics stock soars after advancing PT00114 to multiple-dose trial
- Protagenic Therapeutics restructures operations, changes fiscal year, and reduces workforce
- Protagenic Therapeutics secures Japanese patent for epilepsy treatment
- Protagenic Therapeutics appoints Timothy R. Wright to board as independent director
- Protagenic Therapeutics raises $3.1 million from warrants
- SHAREHOLDER ALERT: Rigrodsky Law, P.A. Is Investigating Protagenic Therapeutics, Inc. Merger
- Nasdaq Falls 100 Points; Home Depot Sales Top Views - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.32%
- Gold Gains Over 1%; Protagenic Therapeutics Shares Spike Higher - Archer Aviation (NYSE:ACHR), DigiAsia (NASDAQ:FAAS)
- Protagenic Therapeutics (PTIX) Stock Soars 240% On Phytanix Merger - Protagenic Therapeutics (NASDAQ:PTIX)
- Dow Tumbles 200 Points; ZIM Integrated Shipping Services Posts Upbeat Earnings - Affimed (NASDAQ:AFMD), Damon (NASDAQ:DMN)
- Protagenic Therapeutics stock soars on merger to create Neuroactive Biopharmaceutical company
- Protagenic Therapeutics merges with Phytanix Bio in all-stock deal
- Dow Tumbles 1,100 Points; US Economy Adds 228,000 Jobs In March - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Impact BioMedical (AMEX:IBO)
- Dow Tumbles Over 1,100 Points; US Initial Jobless Claims Fall - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aldeyra Therapeutics (NASDAQ:ALDX)
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Why Braze Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Argan (NYSE:AGX)
日范围
3.36 3.73
年范围
0.20 9.86
- 前一天收盘价
- 3.40
- 开盘价
- 3.36
- 卖价
- 3.68
- 买价
- 3.98
- 最低价
- 3.36
- 最高价
- 3.73
- 交易量
- 119
- 日变化
- 8.24%
- 月变化
- 0.55%
- 6个月变化
- 1740.00%
- 年变化
- 534.48%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值