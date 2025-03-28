Devises / PTIX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PTIX: Protagenic Therapeutics Inc
4.05 USD 0.22 (5.74%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PTIX a changé de 5.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.73 et à un maximum de 4.09.
Suivez la dynamique Protagenic Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PTIX Nouvelles
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.34%
- Protagenic Therapeutics (PTIX) Shares Surge On Clinical Trial Progress - Protagenic Therapeutics (NASDAQ:PTIX)
- S&P 500 Moves Lower; Walmart Shares Fall After Q2 Results - Aptorum Group (NASDAQ:APM), Coty (NYSE:COTY)
- Dow Dips Over 100 Points; US Initial Jobless Claims Increase - Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD), Aptorum Group (NASDAQ:APM)
- Protagenic Therapeutics stock soars after advancing PT00114 to multiple-dose trial
- The press release provides
- Protagenic Therapeutics restructures operations, changes fiscal year, and reduces workforce
- Protagenic Therapeutics secures Japanese patent for epilepsy treatment
- Protagenic Therapeutics appoints Timothy R. Wright to board as independent director
- Protagenic Therapeutics raises $3.1 million from warrants
- SHAREHOLDER ALERT: Rigrodsky Law, P.A. Is Investigating Protagenic Therapeutics, Inc. Merger
- Nasdaq Falls 100 Points; Home Depot Sales Top Views - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), BloomZ (NASDAQ:BLMZ)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.32%
- Gold Gains Over 1%; Protagenic Therapeutics Shares Spike Higher - Archer Aviation (NYSE:ACHR), DigiAsia (NASDAQ:FAAS)
- Protagenic Therapeutics (PTIX) Stock Soars 240% On Phytanix Merger - Protagenic Therapeutics (NASDAQ:PTIX)
- Dow Tumbles 200 Points; ZIM Integrated Shipping Services Posts Upbeat Earnings - Affimed (NASDAQ:AFMD), Damon (NASDAQ:DMN)
- Protagenic Therapeutics stock soars on merger to create Neuroactive Biopharmaceutical company
- Protagenic Therapeutics merges with Phytanix Bio in all-stock deal
- Dow Tumbles 1,100 Points; US Economy Adds 228,000 Jobs In March - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Impact BioMedical (AMEX:IBO)
- Dow Tumbles Over 1,100 Points; US Initial Jobless Claims Fall - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aldeyra Therapeutics (NASDAQ:ALDX)
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- Why Braze Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alta Equipment Group (NYSE:ALTG), Argan (NYSE:AGX)
Range quotidien
3.73 4.09
Range Annuel
0.20 9.86
- Clôture Précédente
- 3.83
- Ouverture
- 3.83
- Bid
- 4.05
- Ask
- 4.35
- Plus Bas
- 3.73
- Plus Haut
- 4.09
- Volume
- 172
- Changement quotidien
- 5.74%
- Changement Mensuel
- 10.66%
- Changement à 6 Mois
- 1925.00%
- Changement Annuel
- 598.28%
20 septembre, samedi