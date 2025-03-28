FiyatlarBölümler
Dövizler / PTIX
Geri dön - Hisse senetleri

PTIX: Protagenic Therapeutics Inc

4.05 USD 0.22 (5.74%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PTIX fiyatı bugün 5.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.73 ve Yüksek fiyatı olarak 4.09 aralığında işlem gördü.

Protagenic Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PTIX haberleri

Günlük aralık
3.73 4.09
Yıllık aralık
0.20 9.86
Önceki kapanış
3.83
Açılış
3.83
Satış
4.05
Alış
4.35
Düşük
3.73
Yüksek
4.09
Hacim
172
Günlük değişim
5.74%
Aylık değişim
10.66%
6 aylık değişim
1925.00%
Yıllık değişim
598.28%
21 Eylül, Pazar