PSEC-PA: Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati
A taxa do PSEC-PA para hoje mudou para 0.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.30 e o mais alto foi 16.55.
Veja a dinâmica do par de moedas Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PSEC-PA hoje?
Hoje Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati (PSEC-PA) está avaliado em 16.39. O instrumento é negociado dentro de 0.24%, o fechamento de ontem foi 16.35, e o volume de negociação atingiu 34. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PSEC-PA em tempo real.
As ações de Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati pagam dividendos?
Atualmente Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati está avaliado em 16.39. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.31% e USD. Monitore os movimentos de PSEC-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PSEC-PA?
Você pode comprar ações de Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati (PSEC-PA) pelo preço atual 16.39. Ordens geralmente são executadas perto de 16.39 ou 16.69, enquanto 34 e 0.55% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PSEC-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PSEC-PA?
Investir em Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati envolve considerar a faixa anual 15.31 - 17.95 e o preço atual 16.39. Muitos comparam -0.06% e 2.31% antes de enviar ordens em 16.39 ou 16.69. Estude as mudanças diárias de preço de PSEC-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações PROSPECT CAPITAL CORP?
O maior preço de PROSPECT CAPITAL CORP (PSEC-PA) no último ano foi 17.95. As ações oscilaram bastante dentro de 15.31 - 17.95, e a comparação com 16.35 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações PROSPECT CAPITAL CORP?
O menor preço de PROSPECT CAPITAL CORP (PSEC-PA) no ano foi 15.31. A comparação com o preço atual 16.39 e 15.31 - 17.95 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PSEC-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PSEC-PA?
No passado Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 16.35 e 2.31% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 16.35
- Open
- 16.30
- Bid
- 16.39
- Ask
- 16.69
- Low
- 16.30
- High
- 16.55
- Volume
- 34
- Mudança diária
- 0.24%
- Mudança mensal
- -0.06%
- Mudança de 6 meses
- 2.31%
- Mudança anual
- 2.31%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4