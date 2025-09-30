- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PSEC-PA: Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati
Le taux de change de PSEC-PA a changé de 0.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.30 et à un maximum de 16.55.
Suivez la dynamique Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action PSEC-PA aujourd'hui ?
L'action Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati est cotée à 16.39 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.24%, a clôturé hier à 16.35 et son volume d'échange a atteint 34. Le graphique en temps réel du cours de PSEC-PA présente ces mises à jour.
L'action Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati verse-t-elle des dividendes ?
Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati est actuellement valorisé à 16.39. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.31% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PSEC-PA.
Comment acheter des actions PSEC-PA ?
Vous pouvez acheter des actions Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati au cours actuel de 16.39. Les ordres sont généralement placés à proximité de 16.39 ou de 16.69, le 34 et le 0.55% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PSEC-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action PSEC-PA ?
Investir dans Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati implique de prendre en compte la fourchette annuelle 15.31 - 17.95 et le prix actuel 16.39. Beaucoup comparent -0.06% et 2.31% avant de passer des ordres à 16.39 ou 16.69. Consultez le graphique du cours de PSEC-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action PROSPECT CAPITAL CORP ?
Le cours le plus élevé de PROSPECT CAPITAL CORP l'année dernière était 17.95. Au cours de 15.31 - 17.95, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 16.35 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action PROSPECT CAPITAL CORP ?
Le cours le plus bas de PROSPECT CAPITAL CORP (PSEC-PA) sur l'année a été 15.31. Sa comparaison avec 16.39 et 15.31 - 17.95 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PSEC-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action PSEC-PA a-t-elle été divisée ?
Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 16.35 et 2.31% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 16.35
- Ouverture
- 16.30
- Bid
- 16.39
- Ask
- 16.69
- Plus Bas
- 16.30
- Plus Haut
- 16.55
- Volume
- 34
- Changement quotidien
- 0.24%
- Changement Mensuel
- -0.06%
- Changement à 6 Mois
- 2.31%
- Changement Annuel
- 2.31%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4