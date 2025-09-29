- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PSEC-PA: Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati
PSEC-PAの今日の為替レートは、0.24%変化しました。日中、通貨は1あたり16.30の安値と16.55の高値で取引されました。
Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulatiダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
PSEC-PA株の現在の価格は？
Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulatiの株価は本日16.39です。0.24%内で取引され、前日の終値は16.35、取引量は34に達しました。PSEC-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulatiの株は配当を出しますか？
Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulatiの現在の価格は16.39です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.31%やUSDにも注目します。PSEC-PAの動きはライブチャートで確認できます。
PSEC-PA株を買う方法は？
Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulatiの株は現在16.39で購入可能です。注文は通常16.39または16.69付近で行われ、34や0.55%が市場の動きを示します。PSEC-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
PSEC-PA株に投資する方法は？
Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulatiへの投資では、年間の値幅15.31 - 17.95と現在の16.39を考慮します。注文は多くの場合16.39や16.69で行われる前に、-0.06%や2.31%と比較されます。PSEC-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
PROSPECT CAPITAL CORPの株の最高値は？
PROSPECT CAPITAL CORPの過去1年の最高値は17.95でした。15.31 - 17.95内で株価は大きく変動し、16.35と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulatiのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
PROSPECT CAPITAL CORPの株の最低値は？
PROSPECT CAPITAL CORP(PSEC-PA)の年間最安値は15.31でした。現在の16.39や15.31 - 17.95と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PSEC-PAの動きはライブチャートで確認できます。
PSEC-PAの株式分割はいつ行われましたか？
Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulatiは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、16.35、2.31%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 16.35
- 始値
- 16.30
- 買値
- 16.39
- 買値
- 16.69
- 安値
- 16.30
- 高値
- 16.55
- 出来高
- 34
- 1日の変化
- 0.24%
- 1ヶ月の変化
- -0.06%
- 6ヶ月の変化
- 2.31%
- 1年の変化
- 2.31%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前