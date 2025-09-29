报价部分
货币 / PSEC-PA
回到股票

PSEC-PA: Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati

16.39 USD 0.04 (0.24%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PSEC-PA汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点16.30和高点16.55进行交易。

关注Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

PSEC-PA股票今天的价格是多少？

Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati股票今天的定价为16.39。它在0.24%范围内交易，昨天的收盘价为16.35，交易量达到34。PSEC-PA的实时价格图表显示了这些更新。

Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati股票是否支付股息？

Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati目前的价值为16.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.31%和USD。实时查看图表以跟踪PSEC-PA走势。

如何购买PSEC-PA股票？

您可以以16.39的当前价格购买Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati股票。订单通常设置在16.39或16.69附近，而34和0.55%显示市场活动。立即关注PSEC-PA的实时图表更新。

如何投资PSEC-PA股票？

投资Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati需要考虑年度范围15.31 - 17.95和当前价格16.39。许多人在以16.39或16.69下订单之前，会比较-0.06%和。实时查看PSEC-PA价格图表，了解每日变化。

PROSPECT CAPITAL CORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PROSPECT CAPITAL CORP的最高价格是17.95。在15.31 - 17.95内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati的绩效。

PROSPECT CAPITAL CORP股票的最低价格是多少？

PROSPECT CAPITAL CORP（PSEC-PA）的最低价格为15.31。将其与当前的16.39和15.31 - 17.95进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PSEC-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PSEC-PA股票是什么时候拆分的？

Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.35和2.31%中可见。

日范围
16.30 16.55
年范围
15.31 17.95
前一天收盘价
16.35
开盘价
16.30
卖价
16.39
买价
16.69
最低价
16.30
最高价
16.55
交易量
34
日变化
0.24%
月变化
-0.06%
6个月变化
2.31%
年变化
2.31%
