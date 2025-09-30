QuotazioniSezioni
PSEC-PA: Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati

16.39 USD 0.04 (0.24%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PSEC-PA ha avuto una variazione del 0.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.30 e ad un massimo di 16.55.

Segui le dinamiche di Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni PSEC-PA oggi?

Oggi le azioni Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati sono prezzate a 16.39. Viene scambiato all'interno di 0.24%, la chiusura di ieri è stata 16.35 e il volume degli scambi ha raggiunto 34. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PSEC-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati pagano dividendi?

Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati è attualmente valutato a 16.39. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.31% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PSEC-PA.

Come acquistare azioni PSEC-PA?

Puoi acquistare azioni Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati al prezzo attuale di 16.39. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 16.39 o 16.69, mentre 34 e 0.55% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PSEC-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni PSEC-PA?

Investire in Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati implica considerare l'intervallo annuale 15.31 - 17.95 e il prezzo attuale 16.39. Molti confrontano -0.06% e 2.31% prima di effettuare ordini su 16.39 o 16.69. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PSEC-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni PROSPECT CAPITAL CORP?

Il prezzo massimo di PROSPECT CAPITAL CORP nell'ultimo anno è stato 17.95. All'interno di 15.31 - 17.95, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 16.35 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni PROSPECT CAPITAL CORP?

Il prezzo più basso di PROSPECT CAPITAL CORP (PSEC-PA) nel corso dell'anno è stato 15.31. Confrontandolo con gli attuali 16.39 e 15.31 - 17.95 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PSEC-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PSEC-PA?

Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 16.35 e 2.31%.

Intervallo Giornaliero
16.30 16.55
Intervallo Annuale
15.31 17.95
Chiusura Precedente
16.35
Apertura
16.30
Bid
16.39
Ask
16.69
Minimo
16.30
Massimo
16.55
Volume
34
Variazione giornaliera
0.24%
Variazione Mensile
-0.06%
Variazione Semestrale
2.31%
Variazione Annuale
2.31%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4