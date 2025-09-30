- Panoramica
PSEC-PA: Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati
Il tasso di cambio PSEC-PA ha avuto una variazione del 0.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.30 e ad un massimo di 16.55.
Segui le dinamiche di Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PSEC-PA oggi?
Oggi le azioni Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati sono prezzate a 16.39. Viene scambiato all'interno di 0.24%, la chiusura di ieri è stata 16.35 e il volume degli scambi ha raggiunto 34. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PSEC-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati pagano dividendi?
Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati è attualmente valutato a 16.39. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.31% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PSEC-PA.
Come acquistare azioni PSEC-PA?
Puoi acquistare azioni Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati al prezzo attuale di 16.39. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 16.39 o 16.69, mentre 34 e 0.55% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PSEC-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PSEC-PA?
Investire in Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati implica considerare l'intervallo annuale 15.31 - 17.95 e il prezzo attuale 16.39. Molti confrontano -0.06% e 2.31% prima di effettuare ordini su 16.39 o 16.69. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PSEC-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni PROSPECT CAPITAL CORP?
Il prezzo massimo di PROSPECT CAPITAL CORP nell'ultimo anno è stato 17.95. All'interno di 15.31 - 17.95, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 16.35 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni PROSPECT CAPITAL CORP?
Il prezzo più basso di PROSPECT CAPITAL CORP (PSEC-PA) nel corso dell'anno è stato 15.31. Confrontandolo con gli attuali 16.39 e 15.31 - 17.95 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PSEC-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PSEC-PA?
Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 16.35 e 2.31%.
- Chiusura Precedente
- 16.35
- Apertura
- 16.30
- Bid
- 16.39
- Ask
- 16.69
- Minimo
- 16.30
- Massimo
- 16.55
- Volume
- 34
- Variazione giornaliera
- 0.24%
- Variazione Mensile
- -0.06%
- Variazione Semestrale
- 2.31%
- Variazione Annuale
- 2.31%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4