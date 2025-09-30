KurseKategorien
Währungen / PSEC-PA
PSEC-PA: Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati

16.39 USD 0.04 (0.24%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PSEC-PA hat sich für heute um 0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.30 bis zu einem Hoch von 16.55 gehandelt.

Verfolgen Sie die Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von PSEC-PA heute?

Die Aktie von Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati (PSEC-PA) notiert heute bei 16.39. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.24% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 16.35 und das Handelsvolumen erreichte 34. Das Live-Chart von PSEC-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie PSEC-PA Dividenden?

Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati wird derzeit mit 16.39 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.31% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PSEC-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich PSEC-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati (PSEC-PA) zum aktuellen Kurs von 16.39 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 16.39 oder 16.69 platziert, während 34 und 0.55% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PSEC-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in PSEC-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati müssen die jährliche Spanne 15.31 - 17.95 und der aktuelle Kurs 16.39 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.06% und 2.31%, bevor sie Orders zu 16.39 oder 16.69 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PSEC-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von PROSPECT CAPITAL CORP?

Der höchste Kurs von PROSPECT CAPITAL CORP (PSEC-PA) im vergangenen Jahr lag bei 17.95. Innerhalb von 15.31 - 17.95 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 16.35 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von PROSPECT CAPITAL CORP?

Der niedrigste Kurs von PROSPECT CAPITAL CORP (PSEC-PA) im Laufe des Jahres betrug 15.31. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 16.39 und der Spanne 15.31 - 17.95 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PSEC-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von PSEC-PA statt?

Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 16.35 und 2.31% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
16.30 16.55
Jahresspanne
15.31 17.95
Vorheriger Schlusskurs
16.35
Eröffnung
16.30
Bid
16.39
Ask
16.69
Tief
16.30
Hoch
16.55
Volumen
34
Tagesänderung
0.24%
Monatsänderung
-0.06%
6-Monatsänderung
2.31%
Jahresänderung
2.31%
