PSEC-PA: Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati
Курс PSEC-PA за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.30, а максимальная — 16.55.
Следите за динамикой Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PSEC-PA сегодня?
Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati (PSEC-PA) сегодня оценивается на уровне 16.41. Инструмент торгуется в пределах 0.37%, вчерашнее закрытие составило 16.35, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PSEC-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati?
Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati в настоящее время оценивается в 16.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.43% и USD. Отслеживайте движения PSEC-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции PSEC-PA?
Вы можете купить акции Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati (PSEC-PA) по текущей цене 16.41. Ордера обычно размещаются около 16.41 или 16.71, тогда как 28 и 0.67% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PSEC-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PSEC-PA?
Инвестирование в Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati предполагает учет годового диапазона 15.31 - 17.95 и текущей цены 16.41. Многие сравнивают 0.06% и 2.43% перед размещением ордеров на 16.41 или 16.71. Изучайте ежедневные изменения цены PSEC-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PROSPECT CAPITAL CORP?
Самая высокая цена PROSPECT CAPITAL CORP (PSEC-PA) за последний год составила 17.95. Акции заметно колебались в пределах 15.31 - 17.95, сравнение с 16.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PROSPECT CAPITAL CORP?
Самая низкая цена PROSPECT CAPITAL CORP (PSEC-PA) за год составила 15.31. Сравнение с текущими 16.41 и 15.31 - 17.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PSEC-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PSEC-PA?
В прошлом Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.35 и 2.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.35
- Open
- 16.30
- Bid
- 16.41
- Ask
- 16.71
- Low
- 16.30
- High
- 16.55
- Объем
- 28
- Дневное изменение
- 0.37%
- Месячное изменение
- 0.06%
- 6-месячное изменение
- 2.43%
- Годовое изменение
- 2.43%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%