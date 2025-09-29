КотировкиРазделы
Валюты / PSEC-PA
Назад в Рынок акций США

PSEC-PA: Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati

16.41 USD 0.06 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PSEC-PA за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.30, а максимальная — 16.55.

Следите за динамикой Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PSEC-PA сегодня?

Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati (PSEC-PA) сегодня оценивается на уровне 16.41. Инструмент торгуется в пределах 0.37%, вчерашнее закрытие составило 16.35, а торговый объем достиг 28. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PSEC-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati?

Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati в настоящее время оценивается в 16.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.43% и USD. Отслеживайте движения PSEC-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции PSEC-PA?

Вы можете купить акции Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati (PSEC-PA) по текущей цене 16.41. Ордера обычно размещаются около 16.41 или 16.71, тогда как 28 и 0.67% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PSEC-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PSEC-PA?

Инвестирование в Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati предполагает учет годового диапазона 15.31 - 17.95 и текущей цены 16.41. Многие сравнивают 0.06% и 2.43% перед размещением ордеров на 16.41 или 16.71. Изучайте ежедневные изменения цены PSEC-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PROSPECT CAPITAL CORP?

Самая высокая цена PROSPECT CAPITAL CORP (PSEC-PA) за последний год составила 17.95. Акции заметно колебались в пределах 15.31 - 17.95, сравнение с 16.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PROSPECT CAPITAL CORP?

Самая низкая цена PROSPECT CAPITAL CORP (PSEC-PA) за год составила 15.31. Сравнение с текущими 16.41 и 15.31 - 17.95 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PSEC-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PSEC-PA?

В прошлом Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.35 и 2.43% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
16.30 16.55
Годовой диапазон
15.31 17.95
Предыдущее закрытие
16.35
Open
16.30
Bid
16.41
Ask
16.71
Low
16.30
High
16.55
Объем
28
Дневное изменение
0.37%
Месячное изменение
0.06%
6-месячное изменение
2.43%
Годовое изменение
2.43%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.