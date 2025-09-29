- Panorámica
PSEC-PA: Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati
El tipo de cambio de PSEC-PA de hoy ha cambiado un 0.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.30, mientras que el máximo ha alcanzado 16.55.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de PSEC-PA hoy?
Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati (PSEC-PA) se evalúa hoy en 16.39. El instrumento se negocia dentro de 0.24%; el cierre de ayer ha sido 16.35 y el volumen comercial ha alcanzado 34. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PSEC-PA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati?
Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati se evalúa actualmente en 16.39. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.31% y USD. Monitoree los movimientos de PSEC-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de PSEC-PA?
Puede comprar acciones de Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati (PSEC-PA) al precio actual de 16.39. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 16.39 o 16.69, mientras que 34 y 0.55% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PSEC-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de PSEC-PA?
Invertir en Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati implica tener en cuenta el rango anual 15.31 - 17.95 y el precio actual 16.39. Muchos comparan -0.06% y 2.31% antes de colocar órdenes en 16.39 o 16.69. Estudie los cambios diarios de precios de PSEC-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de PROSPECT CAPITAL CORP?
El precio más alto de PROSPECT CAPITAL CORP (PSEC-PA) en el último año ha sido 17.95. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 15.31 - 17.95, una comparación con 16.35 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de PROSPECT CAPITAL CORP?
El precio más bajo de PROSPECT CAPITAL CORP (PSEC-PA) para el año ha sido 15.31. La comparación con los actuales 16.39 y 15.31 - 17.95 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PSEC-PA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PSEC-PA?
En el pasado, Prospect Capital Corporation 5.35% Series A Fixed Rate Cumulati ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 16.35 y 2.31% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 16.35
- Open
- 16.30
- Bid
- 16.39
- Ask
- 16.69
- Low
- 16.30
- High
- 16.55
- Volumen
- 34
- Cambio diario
- 0.24%
- Cambio mensual
- -0.06%
- Cambio a 6 meses
- 2.31%
- Cambio anual
- 2.31%
