PRVA: Privia Health Group Inc
22.30 USD 0.09 (0.41%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PRVA para hoje mudou para 0.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.18 e o mais alto foi 22.51.
Veja a dinâmica do par de moedas Privia Health Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PRVA Notícias
- Privia Health stock price target raised to $30 from $29 at JMP
- Piper Sandler lowers Privia Health stock price target to $35 from $36
- Compared to Estimates, Privia Health (PRVA) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Privia Health Group earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Privia Health (PRVA) Misses Q2 Earnings Estimates
- Privia Health Q2 2025 slides: Strong growth and raised guidance, but shares plunge
- Privia Health: A Lesson In Cash Flow Timing, Operating Margins, And Returns On Capital
- Privia Health stock named TD Cowen’s ’Best Smidcap Idea’
- Getting To The Root Of Market Changes: See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Trio Of Gold Miners Pace Large Group Of Stocks New To IBD 50, Stock Spotlight And Big Cap 20 Top Stock Lists
- ClearBridge Small Cap Strategy Q1 2025 Commentary
- Casey's, Pair Of Gold Stocks Hit Record Highs, Joins IBD Lists: See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Axon Joins Two IBD Watchlists, Gold Shines Again: Build Your List Of Stocks To Watch With IBD 50, Big Cap 20, Other IBD Top Stock Screens
- Medicare Advantage Rates Expected To Climb Over 5%: CMS - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC)
- McKesson In Huge Group New To IBD 50: Check Out Which Stocks Just Came On – And Off – IBD's Top Stock Screens
- On The Hunt For Magnificent Earnings Growth? Check These 7 Stocks.
Faixa diária
22.18 22.51
Faixa anual
16.50 26.09
- Fechamento anterior
- 22.21
- Open
- 22.32
- Bid
- 22.30
- Ask
- 22.60
- Low
- 22.18
- High
- 22.51
- Volume
- 217
- Mudança diária
- 0.41%
- Mudança mensal
- -2.06%
- Mudança de 6 meses
- 0.77%
- Mudança anual
- 22.87%
