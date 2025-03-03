Devises / PRVA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PRVA: Privia Health Group Inc
22.37 USD 0.23 (1.02%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PRVA a changé de -1.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.15 et à un maximum de 22.61.
Suivez la dynamique Privia Health Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRVA Nouvelles
- Privia Health stock price target raised to $30 from $29 at JMP
- Piper Sandler lowers Privia Health stock price target to $35 from $36
- Compared to Estimates, Privia Health (PRVA) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Privia Health Group earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Privia Health (PRVA) Misses Q2 Earnings Estimates
- Privia Health Q2 2025 slides: Strong growth and raised guidance, but shares plunge
- Privia Health: A Lesson In Cash Flow Timing, Operating Margins, And Returns On Capital
- Privia Health stock named TD Cowen’s ’Best Smidcap Idea’
- Getting To The Root Of Market Changes: See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Trio Of Gold Miners Pace Large Group Of Stocks New To IBD 50, Stock Spotlight And Big Cap 20 Top Stock Lists
- ClearBridge Small Cap Strategy Q1 2025 Commentary
- Casey's, Pair Of Gold Stocks Hit Record Highs, Joins IBD Lists: See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Axon Joins Two IBD Watchlists, Gold Shines Again: Build Your List Of Stocks To Watch With IBD 50, Big Cap 20, Other IBD Top Stock Screens
- Medicare Advantage Rates Expected To Climb Over 5%: CMS - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC)
- McKesson In Huge Group New To IBD 50: Check Out Which Stocks Just Came On – And Off – IBD's Top Stock Screens
- On The Hunt For Magnificent Earnings Growth? Check These 7 Stocks.
Range quotidien
22.15 22.61
Range Annuel
16.50 26.09
- Clôture Précédente
- 22.60
- Ouverture
- 22.61
- Bid
- 22.37
- Ask
- 22.67
- Plus Bas
- 22.15
- Plus Haut
- 22.61
- Volume
- 1.583 K
- Changement quotidien
- -1.02%
- Changement Mensuel
- -1.76%
- Changement à 6 Mois
- 1.08%
- Changement Annuel
- 23.25%
20 septembre, samedi