통화 / PRVA
PRVA: Privia Health Group Inc
22.37 USD 0.23 (1.02%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PRVA 환율이 오늘 -1.02%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.15이고 고가는 22.61이었습니다.
Privia Health Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PRVA News
일일 변동 비율
22.15 22.61
년간 변동
16.50 26.09
- 이전 종가
- 22.60
- 시가
- 22.61
- Bid
- 22.37
- Ask
- 22.67
- 저가
- 22.15
- 고가
- 22.61
- 볼륨
- 1.583 K
- 일일 변동
- -1.02%
- 월 변동
- -1.76%
- 6개월 변동
- 1.08%
- 년간 변동율
- 23.25%
20 9월, 토요일