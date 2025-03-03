Valute / PRVA
PRVA: Privia Health Group Inc
22.37 USD 0.23 (1.02%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PRVA ha avuto una variazione del -1.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.15 e ad un massimo di 22.61.
Segui le dinamiche di Privia Health Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- Privia Health stock price target raised to $30 from $29 at JMP
- Piper Sandler lowers Privia Health stock price target to $35 from $36
- Compared to Estimates, Privia Health (PRVA) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Privia Health Group earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Privia Health (PRVA) Misses Q2 Earnings Estimates
- Privia Health Q2 2025 slides: Strong growth and raised guidance, but shares plunge
- Privia Health: A Lesson In Cash Flow Timing, Operating Margins, And Returns On Capital
- Privia Health stock named TD Cowen’s ’Best Smidcap Idea’
- Getting To The Root Of Market Changes: See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Trio Of Gold Miners Pace Large Group Of Stocks New To IBD 50, Stock Spotlight And Big Cap 20 Top Stock Lists
- ClearBridge Small Cap Strategy Q1 2025 Commentary
- Casey's, Pair Of Gold Stocks Hit Record Highs, Joins IBD Lists: See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Axon Joins Two IBD Watchlists, Gold Shines Again: Build Your List Of Stocks To Watch With IBD 50, Big Cap 20, Other IBD Top Stock Screens
- Medicare Advantage Rates Expected To Climb Over 5%: CMS - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC)
- McKesson In Huge Group New To IBD 50: Check Out Which Stocks Just Came On – And Off – IBD's Top Stock Screens
- On The Hunt For Magnificent Earnings Growth? Check These 7 Stocks.
Intervallo Giornaliero
22.15 22.61
Intervallo Annuale
16.50 26.09
- 22.60
- 22.61
- 22.37
- 22.67
- 22.15
- 22.61
- 1.583 K
- -1.02%
- -1.76%
- 1.08%
- 23.25%
20 settembre, sabato