PRVA: Privia Health Group Inc

22.37 USD 0.23 (1.02%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PRVA ha avuto una variazione del -1.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.15 e ad un massimo di 22.61.

Segui le dinamiche di Privia Health Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
22.15 22.61
Intervallo Annuale
16.50 26.09
Chiusura Precedente
22.60
Apertura
22.61
Bid
22.37
Ask
22.67
Minimo
22.15
Massimo
22.61
Volume
1.583 K
Variazione giornaliera
-1.02%
Variazione Mensile
-1.76%
Variazione Semestrale
1.08%
Variazione Annuale
23.25%
20 settembre, sabato