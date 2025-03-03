Divisas / PRVA
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
PRVA: Privia Health Group Inc
22.21 USD 0.11 (0.49%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PRVA de hoy ha cambiado un -0.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.15, mientras que el máximo ha alcanzado 23.12.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Privia Health Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRVA News
- Privia Health stock price target raised to $30 from $29 at JMP
- Piper Sandler lowers Privia Health stock price target to $35 from $36
- Compared to Estimates, Privia Health (PRVA) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Privia Health Group earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Privia Health (PRVA) Misses Q2 Earnings Estimates
- Privia Health Q2 2025 slides: Strong growth and raised guidance, but shares plunge
- Privia Health: A Lesson In Cash Flow Timing, Operating Margins, And Returns On Capital
- Privia Health stock named TD Cowen’s ’Best Smidcap Idea’
- Getting To The Root Of Market Changes: See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Trio Of Gold Miners Pace Large Group Of Stocks New To IBD 50, Stock Spotlight And Big Cap 20 Top Stock Lists
- ClearBridge Small Cap Strategy Q1 2025 Commentary
- Casey's, Pair Of Gold Stocks Hit Record Highs, Joins IBD Lists: See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Axon Joins Two IBD Watchlists, Gold Shines Again: Build Your List Of Stocks To Watch With IBD 50, Big Cap 20, Other IBD Top Stock Screens
- Medicare Advantage Rates Expected To Climb Over 5%: CMS - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC)
- McKesson In Huge Group New To IBD 50: Check Out Which Stocks Just Came On – And Off – IBD's Top Stock Screens
- On The Hunt For Magnificent Earnings Growth? Check These 7 Stocks.
Rango diario
22.15 23.12
Rango anual
16.50 26.09
- Cierres anteriores
- 22.32
- Open
- 22.50
- Bid
- 22.21
- Ask
- 22.51
- Low
- 22.15
- High
- 23.12
- Volumen
- 1.458 K
- Cambio diario
- -0.49%
- Cambio mensual
- -2.46%
- Cambio a 6 meses
- 0.36%
- Cambio anual
- 22.37%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B