PRVA: Privia Health Group Inc

22.60 USD 0.39 (1.76%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PRVAの今日の為替レートは、1.76%変化しました。日中、通貨は1あたり22.18の安値と22.64の高値で取引されました。

Privia Health Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
22.18 22.64
1年のレンジ
16.50 26.09
以前の終値
22.21
始値
22.32
買値
22.60
買値
22.90
安値
22.18
高値
22.64
出来高
1.060 K
1日の変化
1.76%
1ヶ月の変化
-0.75%
6ヶ月の変化
2.12%
1年の変化
24.52%
