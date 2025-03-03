通貨 / PRVA
PRVA: Privia Health Group Inc
22.60 USD 0.39 (1.76%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PRVAの今日の為替レートは、1.76%変化しました。日中、通貨は1あたり22.18の安値と22.64の高値で取引されました。
Privia Health Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
22.18 22.64
1年のレンジ
16.50 26.09
- 以前の終値
- 22.21
- 始値
- 22.32
- 買値
- 22.60
- 買値
- 22.90
- 安値
- 22.18
- 高値
- 22.64
- 出来高
- 1.060 K
- 1日の変化
- 1.76%
- 1ヶ月の変化
- -0.75%
- 6ヶ月の変化
- 2.12%
- 1年の変化
- 24.52%
