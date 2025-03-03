Валюты / PRVA
PRVA: Privia Health Group Inc
22.32 USD 0.02 (0.09%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PRVA за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.02, а максимальная — 22.39.
Следите за динамикой Privia Health Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
22.02 22.39
Годовой диапазон
16.50 26.09
- Предыдущее закрытие
- 22.34
- Open
- 22.25
- Bid
- 22.32
- Ask
- 22.62
- Low
- 22.02
- High
- 22.39
- Объем
- 1.244 K
- Дневное изменение
- -0.09%
- Месячное изменение
- -1.98%
- 6-месячное изменение
- 0.86%
- Годовое изменение
- 22.98%
