货币 / PRVA
PRVA: Privia Health Group Inc
22.26 USD 0.06 (0.27%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PRVA汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点22.22和高点23.12进行交易。
关注Privia Health Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PRVA新闻
- Privia Health stock price target raised to $30 from $29 at JMP
- Piper Sandler lowers Privia Health stock price target to $35 from $36
- Compared to Estimates, Privia Health (PRVA) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Privia Health Group earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Privia Health (PRVA) Misses Q2 Earnings Estimates
- Privia Health Q2 2025 slides: Strong growth and raised guidance, but shares plunge
- Privia Health: A Lesson In Cash Flow Timing, Operating Margins, And Returns On Capital
- Privia Health stock named TD Cowen’s ’Best Smidcap Idea’
- Getting To The Root Of Market Changes: See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Trio Of Gold Miners Pace Large Group Of Stocks New To IBD 50, Stock Spotlight And Big Cap 20 Top Stock Lists
- ClearBridge Small Cap Strategy Q1 2025 Commentary
- Casey's, Pair Of Gold Stocks Hit Record Highs, Joins IBD Lists: See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Axon Joins Two IBD Watchlists, Gold Shines Again: Build Your List Of Stocks To Watch With IBD 50, Big Cap 20, Other IBD Top Stock Screens
- Medicare Advantage Rates Expected To Climb Over 5%: CMS - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC)
- McKesson In Huge Group New To IBD 50: Check Out Which Stocks Just Came On – And Off – IBD's Top Stock Screens
- On The Hunt For Magnificent Earnings Growth? Check These 7 Stocks.
日范围
22.22 23.12
年范围
16.50 26.09
- 前一天收盘价
- 22.32
- 开盘价
- 22.50
- 卖价
- 22.26
- 买价
- 22.56
- 最低价
- 22.22
- 最高价
- 23.12
- 交易量
- 392
- 日变化
- -0.27%
- 月变化
- -2.24%
- 6个月变化
- 0.59%
- 年变化
- 22.64%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值