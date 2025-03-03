Währungen / PRVA
PRVA: Privia Health Group Inc
22.60 USD 0.39 (1.76%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PRVA hat sich für heute um 1.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.18 bis zu einem Hoch von 22.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Privia Health Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PRVA News
Tagesspanne
22.18 22.64
Jahresspanne
16.50 26.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.21
- Eröffnung
- 22.32
- Bid
- 22.60
- Ask
- 22.90
- Tief
- 22.18
- Hoch
- 22.64
- Volumen
- 1.060 K
- Tagesänderung
- 1.76%
- Monatsänderung
- -0.75%
- 6-Monatsänderung
- 2.12%
- Jahresänderung
- 24.52%
