PRCT: PROCEPT BioRobotics Corporation
37.61 USD 0.33 (0.89%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PRCT para hoje mudou para 0.89%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 37.06 e o mais alto foi 37.75.
Veja a dinâmica do par de moedas PROCEPT BioRobotics Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PRCT Notícias
- ISRG Stock Down More than 13% in 3 Months: How to Play the Stock?
- Ações da Procept Biorobotics atingem mínima de 52 semanas a US$ 37,07
- Procept Biorobotics stock hits 52-week low at 37.07 USD
- Procept BioRobotics stock upgraded by Oppenheimer on attractive risk-reward
- SP Platform's 88% Procedure Growth: The Next Frontier for ISRG?
- Wall Street short sellers have been crushed in 2025. Better days might be coming.
- Procept BioRobotics: Increasing Average Selling Price, Initiate At Buy (NASDAQ:PRCT)
- Wells Fargo lowers Procept BioRobotics stock price target on delayed system replacements
- PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Procept Biorobotics earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Procept Biorobotics stock hits 52-week low at 47.0 USD
- AxoGen (AXGN) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Si-Bone (SIBN) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Envoy Medical, Inc. (COCH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Will PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) Report Negative Earnings Next Week? What You Should Know
- Procept Biorobotics stock falls after CEO succession announcement
- Larry Wood to join PROCEPT BioRobotics as CEO, company reports 48% revenue growth
- Procept BioRobotics stock maintains Buy rating at BofA despite Medicare cuts
- Oppenheimer initiates coverage on Procept BioRobotics stock with Perform rating
- PRCT shares drop 41% after InvestingPro’s overvaluation warning proves accurate
- Procept BioRobotics stock maintains buy rating at Truist on utilization trends
- Procept BioRobotics at 2025 Truist Conference: Strategic Growth Path
Faixa diária
37.06 37.75
Faixa anual
36.90 103.81
- Fechamento anterior
- 37.28
- Open
- 37.68
- Bid
- 37.61
- Ask
- 37.91
- Low
- 37.06
- High
- 37.75
- Volume
- 661
- Mudança diária
- 0.89%
- Mudança mensal
- -10.39%
- Mudança de 6 meses
- -35.16%
- Mudança anual
- -52.68%
