통화 / PRCT
PRCT: PROCEPT BioRobotics Corporation
37.39 USD 0.64 (1.68%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PRCT 환율이 오늘 -1.68%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 36.75이고 고가는 38.22이었습니다.
PROCEPT BioRobotics Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
36.75 38.22
년간 변동
36.75 103.81
- 이전 종가
- 38.03
- 시가
- 38.22
- Bid
- 37.39
- Ask
- 37.69
- 저가
- 36.75
- 고가
- 38.22
- 볼륨
- 2.251 K
- 일일 변동
- -1.68%
- 월 변동
- -10.91%
- 6개월 변동
- -35.53%
- 년간 변동율
- -52.96%
20 9월, 토요일